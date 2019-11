Une chaîne de télévision diffusant sur internet « live streaming » sera lancée dans les prochains jours par le comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM) dans le cadre des activités de promotion de la 19e édition de ces jeux, prévue à Oran lors de l’été 2021. Cette chaîne constitue l’un des supports médiatiques importants sur laquelle le COJM misera pour réussir son opération de promotion des JM que l’Algérie abritera pour la deuxième fois de son histoire, après avoir organisé à Alger l’édition de 1975. Il sera question de diffuser en direct différentes activités liées à la préparation de la prochaine édition, prévue du 25 juin au 5 juillet 2021, ainsi que des compétitions sportives et autres évènements culturels et artistiques ayant trait à l’évènement méditerranéen. Ce support médiatique sera aussi mis à profit pour la réalisation d’entretiens avec des personnalités sportives et culturelles de la ville, ainsi que la diffusion de reportages sur les sites touristiques dont dispose la capitale de l’Ouest du pays, étant donné que ce rendez-vous sportif sera une occasion pour promouvoir la destination Oran en matière de tourisme. Il y a quelques jours, le COJM s’est doté également d’une page Facebook officielle dans laquelle des informations sont diffusées quotidiennement sur les préparatifs des JM par les membres de commission des médias, et ce, en attendant de créer également un site web officiel dans les prochains jours. Compte tenu de l’importance de la communication dans la réussite des JM, des directives ont été données par les autorités concernées pour les membres de la commission des médias afin passer à la vitesse supérieure après avoir constaté un « retard relatif » dans ce registre. La commission des médias est scindée en plusieurs sous-commissions qui auront pour rôle de prendre en charge les volets communication, accueil et prise en charge des journalistes appelés à couvrir l’évènement ainsi que le marketing, étant donné que les organisateurs visent naturellement sur un retour d’investissement à l’occasion des jeux.