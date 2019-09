L’ASM Oran a essuyé, samedi dernier, sa première défaite de la saison sur le terrain du WA Tlemcen (2-0), mais son entraîneur Salem Laoufi demeure confiant quant à la suite du parcours. « Cette défaite ne va pas remettre en cause nos ambitions de retrouver l’élite dès la saison prochaine, et ce, malgré les problèmes énormes dans lesquels se débat le club depuis l’intersaison, notamment sur le plan financier », a déclaré à l’APS, le technicien oranais. « Malgré cela, je dois dire que mes joueurs ont bien résisté et n’ont pas hésité à acculer l’adversaire dans son camp. Malheureusement pour nous, nous avons pêché sur le plan offensif, surtout que ce secteur était privé pour l’occasion de pas moins de trois attaquants sur lesquels nous misions énormément», a regretté le technicien oranais. L’ASMO, qui recule à la huitième place avec huit points, n’est pas pour autant prête à rendre les armes dans la course à la montée, a assuré son entraîneur, estimant que le championnat n’est qu’à ses débuts.