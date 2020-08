Le président actuel du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu n'est pas vraiment dans une position enviable du côté de la Catalogne. Tenu pour responsable des résultats sportifs du club, le dirigeant doit désormais faire face aux envies de départ de Messi et aux nombreuses critiques qui accompagnent cette velléité de départ. Parmi toutes ces critiques, certaines pèsent plus lourdes que d'autres.

C'est le cas de celle de l'ancien président du club, Joan Laporta: «Bartomeu et son conseil d'administration doivent démissionner immédiatement. Ils ont sapé le moral de Messi pour se sauver de la tourmente économique et sportive qu'ils ont créée.

S'ils venaient à démissionner, il y a toujours espoir que Messi reste au Barça.» L'ancien président a également critiqué la gestion du cas Luis Suarez en dénonçant un manque de respect.