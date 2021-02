Favori de l'élection présidentielle du FC Barcelone, Joan Laporta a présenté son programme en conférence de presse, jeudi. Le probable futur dirigeant du Barça est revenu sur la situation actuelle du club et sur son projet de restructuration: «?Je souhaite d'abord faire de la place aux légendes du club. Nous (son équipe de campagne) avons déjà le soutien de Rafael Márquez, Deco et Samuel Eto'o. Nous souhaitons également rallier Carles Puyol à notre groupe. Le Barça passe par des joueurs confirmés. C'est donc pour cela que je souhaite concerner tout le monde. Le marché des transferts a évolué, il faut arrêter de se faire piéger à ce niveau.?» Laporta a ensuite insisté sur le sujet sensible que représente le centre de formation. Il souhaite «privilégier des joueurs d'expérience pour encadrer La Masia. Un joueur comme Antoine Griezmann, par exemple, doit rester au club pour servir de cadre. Je discuterai avec lui, je suis même prêt à lui parler en français. Le centre de formation a été trop délaissé ces dernières années. Le FC Barcelone est un immense club où les saisons de transition n'existent pas. Il faut être efficace d'entrée. Il faut redonner sa place au Barça, et je le réitère, La Masia en est l'une des bases.?»