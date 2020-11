Depuis l’annonce de la démission de Josep Maria Bartomeu, la campagne électorale bat son plein du côté du FC Barcelone où plusieurs candidats se sont déjà déclarés. Parmi eux, le favori se nomme Joan Laporta qui a déjà été président du Barça entre 2003 et 2010. Mais cela ne suffira pas pour être élu. En effet, celui qui est avocat de profession doit présenter de solides promesses électorales, afin de prendre le poste de Bartomeu. Dans cette optique, deux enjeux majeurs se dégagent : la prolongation de Lionel Messi et la succession de Ronald Koeman. Et Joan Laporta préparerait un énorme coup pour remplacer le technicien néerlandais. En effet, l’ancien président du Barça veut contrecarrer les plans de son principal concurrent, Victor Font. Ce dernier a effectivement annoncé qu’il débarquerait avec Xavi comme entraîneur s’il était élu. Une promesse qui a évidemment de quoi séduire les socios du FC Barcelone. Et afin de contrebalancer l’effet Xavi, Joan Laporta tenterait d’obtenir l’accord de Jürgen Klopp à en croire Eduardo Inda, directeur d’OK Diario. Le technicien allemand est toutefois sous contrat à Liverpool jusqu’en juin 2024, mais la volonté de Laporta est de frapper très fort afin d’être élu à la présidence du Barça dans les prochaines semaines.