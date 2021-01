Certains ne s'en rendent peut-être pas compte, mais depuis le 1er janvier dernier, Lionel Messi est libre de négocier avec le club de son choix. Son contrat avec le FC Barcelone, son club de toujours, se termine en effet dans seulement quelques mois. Le scénario d'un départ hante tous les supporters, mais au sein du club comme la plupart des pré-candidats à la présidence, on s'est montré clair: il faut absolument retenir Messi. Pourtant, rien ne pourra être fait avant que le nouveau président du Barça ne soit connu et, avec le report des élections, cela pourrait encore traîner en longueur. Pour Joan Laporta, ce report serait justement un danger pour le dossier Lionel Messi.

«L'une des choses pour lesquelles le Barça a besoin d'un président et d'un conseil d'administration, est précisément de pouvoir prendre les décisions nécessaires et ainsi présenter à Messi une proposition concrète que le club peut remplir dans le domaine économique... et sportif», a déclaré celui qui a déjà occupé le poste de président du Barça par le passé, dans les colonnes de Sport.

«Cela n'aide en rien que le jour du scrutin soit retardé. Plus le temps passe, moins cela aide dans le cas de Messi et de nombreux autres problèmes.»