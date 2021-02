La Journée mondiale des sports militaires «l'amitié par le sport», coïncidant avec l'anniversaire de la création du Conseil international du sport militaire, a été marquée par une large participation des représentants de différentes structures centrales, les commandements des Forces et des Régions militaires, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le coup d'envoi officiel de cette manifestation a été donné au niveau de l'académie militaire de Cherchell en 1ère Région militaire, par le commandant de l'académie, en présence du chef du service des sports militaires, relevant du département Emploi-Préparation de l'état-major de l'Armée nationale populaire. «Cet évènement a été marqué par une large participation des deux sexes et un esprit de compétitivité de haut niveau entre concurrents de différentes tranches d'âge, ce qui reflète le grand intérêt porté par le Haut Commandement de l'ANP à la pratique sportive dans les rangs, en vue d'améliorer la condition physique et les aptitudes sportives des personnels», lit-on dans le communiqué du MDN. À Oran, quelque 1 025 athlètes de différents âges et grades, issus des unités militaires de la 2e RM, ont pris part au cross de la Journée internationale des sports militaires, disputée sur la piste du 2e régiment du transport et de la circulation Chahid Belkacem-Haddadine à Essenia. Chapeautée par le lieutenant-colonel Boukhamla Sofiane, chef de service des sports militaires (2e RM), cette manifestation a connu une concurrence intense entre les participants, et ce, sur un parcours de 8 km pour les hommes et 4 km pour les femmes. Même chose à Ouargla, où près d'un millier d'athlètes de différentes catégories d'âge, représentant les commandements et unités relevant de la 4e RM, ont pris part au cross militaire, disputé sur un parcours de 5km. En procédant au coup d'envoi de cette manifestation sportive, au nom du commandant de la 4e RM, le commandant des Forces aériennes de la même RM, le général Brahim Brahmi, a mis en relief l'importance de la compétition, notamment en matière de préparation physique et psychologique des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), ainsi que la promotion de l'esprit sportif et le respect des règles de la concurrence loyale.