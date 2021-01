Sur le radar du FC Barcelone depuis plusieurs mois, Lautaro Martinez fait fantasmer les plus belles écuries d'Europe. Pas étonnant que le club lombard veuille prolonger sa pépite de23 ans. En négociation depuis plusieurs semaines avec Martinez, l'Inter Milan compte le prolonger d'une année supplémentaire, mais n'a pas modifié sa clause libératoire, de 111 millions d'euros. Cependant, dans le but de freiner la concurrence en Série A, les Nerazzurri ont conclu une clause «anti-Juventus» à hauteur de 150 millions. Le buteur, qui a rejoint l'effectif d'Antonio Conte lors du mercato estival de 2018, a dépassé la barre des 110 matchs et a inscrit pas moins de 40 buts. Cette saison, l'attaquant argentin affiche des statistiques encore remarquables avec 10 buts et de 5 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues. Lautaro Martinez ne compte pas s'arrêter là, lui qui pourrait voir son salaire augmenter à hauteur de 7 millions d'euros par saison.