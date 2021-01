La JS Kabylie évoluera, désormais, sous la houlette d'un nouvel entraîneur, fraîchement débarqué à Tizi Ouzou. Annoncé avant même le départ de Youcef Bouzidi, le coach français, Denis Lavagne a pris depuis jeudi les destinées de la barre technique du club de la Kabylie. Un communiqué du club publié sur sa page officielle sur Facebook faisait savoir, jeudi dernier, que le désormais ex-entraîneur du CS Constantine a été présenté aux joueurs par le directeur technique, Kamel Abdeslam. Lavagne commencera son travail, demain, lors de la prochaine séance d'entraînement, précédant le match du lendemain au stade de Tizi Ouzou, face à l'USM Alger, dans le cadre de la 7e journée du championnat de Ligue 1. En fait, le coach qui connaît bien le football algérien, a vraisemblablement négocié avec la direction de la JSK, avant même le départ de l'ex-entraîneur, qui réalisait de bons résultats. Bouzidi a appris la nouvelle via la rumeur, car Chérif Mellal avait, semble-t-il, négocié avec l'entraîneur français après avoir scellé le sort de Bouzidi. À l'annonce de la nouvelle par la rumeur, ce dernier s'est dit prêt à partir et que ses valises étaient prêtes. Quelques jours plus tard, la page du club annonçait que le contrat a été résilié à «l'amiable» autour d'un gâteau. Un scénario qui ne trompe que «les alouettes», car tout le monde aura compris que Bouzidi a reçu un coup de poignard dans le dos. Par ailleurs, un autre élément clé de la direction connaît lui aussi des péripéties, qui pourraient se terminer par son départ. Mouloud Iboud subit des attaques et des invectives depuis quelques jours de la part de quelques supporters. Un communiqué publié sur la page officielle du club relate, d'ailleurs, ses faits en affirmant que «le porte-parole de la JSK, Miloud Iboud a annulé la conférence de presse qu'il devait animer au siège du club, mercredi matin à 11h, au siège du club», précisant qu' «offusqué et touché dans son amour propre par des propos déchirants venant d'un «supporter» qui lui a balancé: «Toi, tu ne fais pas partie de l'histoire de la JSK», l'ancien capitaine international emblématique des Canaris a quitté immédiatement le siège, en prenant le soin d'annoncer l'annulation du point de presse qu'il devait tenir». Le même communiqué signale qu' «un groupe de 20 individus se prétendant supporters de la JSK a pointé ce matin devant le siège du club, demandant à discuter avec les dirigeants. Iboud n'a pas hésité à aller à leur rencontre et les écouter. Un échange auquel, malheureusement, il a été contraint de mettre un terme, au bout de 10 minutes de discussions et ce, après qu'il s'est senti blessé par un des présents qui a porté atteinte à sa dignité et à son honneur». De son côté, la direction de la JSK faisait savoir qu'elle ne restera pas les bras croisés pour dénoncer et se réserve le droit d'user des moyens légaux, afin de mettre un terme à ces passe-droits et dépassements, venant de certains individus aux visées bien connues. Sans mentionner clairement les «visées» des auteurs, la direction du club semble bien connaître ces «individus» qui ont agi ce jeudi.



Bouzidi se présente avec un huissier de justice

Alors que tout indiquait que l'aventure de Youcef Bouzidi avec la JSK est bel et bien terminée, il se trouve que cela n'est pas le cas. Hier, ce dernier s'est présenté à la séance d'entraînement, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou en compagnie d'un huissier de justice. Selon des sources, Bouzidi n'a pas encore résilié son contrat, et refuse de le faire, tant qu'il n'a pas reçu les indemnités dont lui est redevable, le président du club, Chérif Mellal. Cette présence de Bouzidi était nécessaire, selon toute vraisemblance, afin d'éviter qu'un PV d'abandon de poste soit rédigé contre lui par les responsables du club. Affaire à suivre...