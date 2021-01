La JS Kabylie connaît, désormais, son nouvel entraîneur et son prochain adversaire en coupe de la Confédération africaine de football. Après son arrivée à Tizi Ouzou, l'entraîneur français, Denis Lavagne, a fait un tour du côté du stade du 1er-Novembre en compagnie du directeur technique du club, Kamel Abdeslam, qui l'a présenté aux joueurs. Simultanément, la CAF a rendu publics les résultats du tirage au sort des 16es de finale (bis) de la C3. Un tirage au sort qui met les Canaris face à face avec un adversaire connu sur la scène continentale, à savoir le Stade malien. À son arrivée au stade, Lavagne a eu une discussion avec les joueurs et a réitéré sa volonté de conduire la JSK vers de meilleurs résultats. En fin connaisseur du football africain en général et algérien en particulier, le nouveau coach hérite, ainsi, d'une tâche difficile qui est de dépasser l'écueil du Stade malien. Ce grand club connu sur les terrains d'Afrique risque de causer de sérieux problèmes aux gars de la Kabylie qui devront l'affronter le 14 février prochain en match aller à Bamako. Une rencontre qui s'annonce déjà très difficile. Aussi, Lavagne va entamer les préparations dès à présent pour réaliser les missions, dont il est en charge, à savoir, jouer les premiers rôles en championnat comme en coupe de la CAF. Lavagne qui remplace Youcef Bouzidi, devra rapidement améliorer le rendement de ses joueurs, afin de donner la preuve qu'il fait mieux que son prédécesseur. Ce dernier a pu redresser la barre en 5 matchs seulement. Après un début marqué par de mauvais résultats, Bouzidi avait mis les Canaris sur les rails des victoires. De leur côté, les supporters ont exprimé leur espoir quant à la capacité de leur équipe de venir à bout de l'adversaire malien, mais ont également insisté sur la nécessité de laisser les joueurs travailler en paix et dans la sérénité. L'épisode Bouzidi étant passé, il ne doit pas se répéter, car l'image du club a déjà pris un sacré coup à cause de la gestion de cette affaire par les dirigeants, à leur tête le président Chérif Mellal. Mais en attendant, ce match face aux Maliens, place au championnat avec la prochaine journée qui verra les Canaris affronter l'USM Alger, sur cette même enceinte de Tizi Ouzou. Cette rencontre est d'une grande importance, car elle permettra déjà de voir à l'oeuvre Lavagne. C'est important pour lui également d'entamer son travail avec une belle victoire. Les trois points de la rencontre sont importants pour l'équipe de la Kabylie, qui pourrait ainsi remonter dans le classement et se rapprocher du premier carré. Un premier carré qui est l'objectif assigné à Lavagne. La JSK compte jouer les premiers rôles en championnat et en coupe d'Afrique. C'est d'ailleurs cet objectif qui a fait que la direction n'arrête pas de changer d'entraîneur au point de battre le record. Un risque que prend l'entraîneur français en venant à la JSK en remplacement de Bouzidi.