L’entraîneur du CS Constantine, Denis Lavagne, est dans la short- liste de la Fédération guinéenne de football (FGF) pour le poste du sélectionneur national en remplacement du Belge, Paul Put. Le nom de Lavagne, qui a décroché avec le CS Constantine un seul point en trois rencontres de championnat, fait partie des cinq noms qui ont été cochés pour choisir le successeur à Put, renvoyé après la dernière CAN en Egypte. Outre Lavagne, on trouve dans cette liste, quatre autres candidats, tous des Français : Didier Six, Noël Tosi, Pascal Janin et Daniel Bréard.