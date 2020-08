La FIFA tiendra son 70e congrès, en ligne, le 18 septembre 2020, avec un service d’interprétation qui sera assuré dans les langues officielles du congrès. À travers la circulaire n°1720 du 18 août 2020, toutes les associations membres ont reçu la convocation, ainsi que les documents liés à ce congrès (l’ordre du jour, ainsi que le rapport annuel de la FIFA 2019, le budget révisé 2019-2022, le budget détaillé pour 2021, les amendements proposés aux statuts, au règlement d’application des statuts et au règlement du congrès de la FIFA). Par ailleurs, et en vertu de l’article 27 de l’ordonnance

3 concernant les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (précédemment article. 6b de l’ordonnance 2 – émise pour la première fois le 13 mars 2020, puis mise à jour à mesure que la situation liée à la pandémie de Covid-19 évoluait – et en tant qu’organisation dont le siège est en Suisse et qui est par conséquent soumise à la législation suisse, la FIFA peut, comme toute autre association basée en Suisse, organiser son congrès annuel à distance, tout en permettant à ses associations membres d’exercer leur droit de vote, que ce soit en ligne ou par écrit. En conséquence, conformément aux dispositions applicables de ladite ordonnance, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé, le 11 mai 2020, de tenir le 70e congrès de la FIFA sous forme virtuelle, par le biais d’une plateforme en ligne.