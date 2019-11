Déjà dans le viseur du géant égyptien depuis quelques mois, l’attaquant algérien d’Al-Sadd, Baghdad Bounedjah, intéresse de plus en plus le Ahly d’Egypte, qui compte le recruter cet hiver. En effet, selon des rapports de presse égyptiens, le Ahly va passer à l’offensive dès ce mercato hivernal afin de s’attacher les services de l’international algérien de 28 ans. Pour y parvenir, les dirigeants égyptiens comptent sur l’apport d’un grand homme d’affaire arabe, qui devrait se charger de 50% du transfert, surtout que Bounedjah est encore lié avec Al-Sadd jusqu’en 2024. Notons que la valeur marchande de l’international algérien est estimé entre 10 et 15 millions d’euros, mais ce qui pourrait constituer un frein, c’est son salaire.