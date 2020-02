C’est peu dire que le FC Barcelone vit une saison assez compliquée. Pourtant, difficile de parler de crise au sujet d’une équipe qui est en course pour conserver son titre de champion d’Espagne et peut toujours prétendre remporter la Ligue des champions. Il y a bien évidemment eu cette élimination précoce en Coupe du roi, sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-1), mais l’exercice 2019-2020 pourrait malgré tout se terminer avec deux titres de plus au palmarès du club catalan. Pourtant, entre les difficultés d’adaptation d’Antoine Griezmann, les blessures de Luis Suarez et Ousmane Dembélé, la défaite contre l’Atlético en Supercoupe d’Espagne, la mise à l’écart d’Ernesto Valverde et les débuts hésitants de son successeur, Quique Setien, sans oublier la brouille récente entre Lionel Messi et le directeur sportif Eric Abidal, les ennuis s’accumulent dans les rangs Blaugranas. Les pensionnaires du Camp Nou paraissent chercher une direction durable à prendre, et semblent plus que jamais décidés à se tourner vers leurs glorieux anciens. Ainsi, Xavi Hernandez avait été approché pour revenir au bercail et devenir le nouveau patron du banc de touche. L’actuel coach d’Al Sadd avait néanmoins décliné, soucieux de continuer de faire ses armes dans ce métier singulier, avant de revenir sous les feux des projecteurs de son club formateur. Et voilà que, via Sport, on apprend que les dirigeants barcelonais auraient récemment approché l’autre icône : Andrés Iniesta. L’idée initiale était d’obtenir un prêt du milieu de terrain de 35 ans, exilé au Japon depuis le printemps 2018, afin d’apporter une nouvelle solution offensive en attaque sur la fin de saison, un secteur amoindri depuis quelques semaines. Seulement voilà, le Vissel Kobe n’était pas très ouvert à une telle négociation. L’ancien international espagnol est le capitaine de l’équipe, et la Ligue des champions asiatique débute dès le 12 février.