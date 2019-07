Neymar ne veut plus défendre les couleurs du PSG qu’il avait rejoint à l’été 2017 contre 222 millions d’euros, le plus gros transfert de l’histoire du football. Son souhait à lui, c’est de retourner au Barça, là d’où il était arrivé deux saisons auparavant. Bien sûr que le PSG ne souhaite pas vraiment lâcher Neymar. Mais face à la détermination de ce dernier, Nasser Al-Khelaifi et son staff ont jugé plus indiqué de le libérer. C’est vrai qu’il est très difficile, voire impossible, de forcer un joueur à rester alors qu’il ne veut pas. Une bonne nouvelle pour le Barça que Neymar veut retrouver et où des joueurs comme Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets… l’attendent impatiemment et à bras ouverts ? Pas vraiment. Car pour signer l’acte de départ de Neymar, le Paris Saint-Germain réclame 300 millions d’euros. Une somme que le Barça ne semble pas pouvoir payer, après avoir signé Frenkie de Jong (86 millions d’euros) et Antoine Griezmann (120 millions d’euros). Alors, les recruteurs barcelonais ont proposé d’autres moyens (un peu d’argent plus des joueurs) pour récupérer Neymar. Des offres refusées par le Paris Saint-Germain qui réclame de l’argent, rien que de l’argent. De guerre lasse, Josep Maria Bartomeu semble désormais résigné. Le président du Barça a probablement compris que le dossier Neymar n’était pas vraiment accessible aux finances catalanes. « L’été, je lis beaucoup les journaux. Mais vous savez Neymar est un joueur du PSG. Nous avons beaucoup de respect pour le PSG », a déclaré le dirigeant blaugrana sur les ondes de RMC Sport avant de conclure : «C’est la situation, il n’y a rien à ajouter sur ce dossier.»