Comme Sport et Mundo Deportivo, L’Équipe accordait sa une à Neymar, hier. Le quotidien sportif succombe lui aussi à la Neymarmania. Il faut dire que le feuilleton rythme le début du mercato depuis plusieurs jours maintenant et que les informations se succèdent. On apprend ainsi que, malgré le démenti de Neymar Sr au micro de Fox Sports au Brésil, ce dernier a bel et bien rencontré André Cury. L’Équipe explique que les deux hommes se sont entretenus samedi dernier, à São Paulo, pour tracer les grandes lignes de la stratégie à suivre pour concrétiser le retour de l’Auriverde au Camp Nou. D’ailleurs, le représentant du Barça au Brésil a posté un commentaire lors d’une enquête réalisée par Esporte Interativo au sujet de la destination idéale pour Ney : « Barcelone, c’est sa maison. » Un message qui fait couler beaucoup d’encre de l’autre côté des Pyrénées. Justement, en Espagne, Mundo Deportivo en glisse un peu plus au sujet des dessous financiers de l’opération entre Barcelone et le PSG. La direction catalane évaluerait Neymar à 170 millions €, soit le montant de la clause de sortie incluse dans son contrat valable à l’été 2020. Elle se considère en position de force puisque c’est le joueur qui a manifesté son envie de revenir et que le temps joue pour elle. Josep Maria Bartomeu et ses équipes comptent faire baisser cette note, bien inférieure aux 222 M€ reçus en 2017, en incluant plusieurs joueurs. Sport assure que les pensionnaires du Parc des Princes se sont déjà mis d’accord contractuellement avec Philippe Coutinho (27 ans).

Le Brésilien permettrait aux Ibères de débourser un peu moins pour boucler la venue de Neymar. Mais il leur faudra tout de même mettre la main à la poche. Nasser Al-Khelaïfi, même s’il a entrouvert la porte publiquement au transfert de son n° 10, ne fera pas de cadeaux. Voilà qui promet de nouveaux épisodes et rebondissements à venir très vite.