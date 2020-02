On ne peut pas vraiment dire que Quique Setién aura l’embarras du choix pour composer son onze pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Naples (1-1 à l’aller). Si l’on excepte les jeunes issus de La Masia à sa disposition (Ansu Fati notamment), le technicien du FC Barcelone ne pourra compter que sur 12 joueurs pour ce rendez-vous crucial dans la saison blaugrana. Aux absences pour blessures de longue durée de Jordi Alba, Sergi Roberto, Luis Suarez et Ousmane Dembélé notamment, sont, en effet venues s’ajouter les suspensions de Sergio Busquets, averti en Italie, et Arturo Vidal, expulsé au San Paolo. Et encore, le coach du Barça devra croiser les doigts car Mundo Deportivo explique que Gerard Piqué est sorti du 8e de finale aller « touché »... L’effectif très court des pensionnaires du Camp Nou empêche donc toute rotation et la dernière recrue en date Martin Braithwaite (29 ans) ne peut jouer que les compétitions domestiques. Un constat qui agace en interne. Il y a quelques jours, Lionel Messi lançait à MD que le groupe du Barça était trop limité quantitativement pour aller chercher la Ligue des Champions. Une analyse reprise par Busquets ce mardi soir, face aux journalistes en zone mixte. « Nous savions que nous courrions le risque d’avoir des suspendus au retour parce que Semedo et moi étions menacés. Arturo et moi, nous serons finalement absents. J’espère que la blessure de Gerard n’est pas trop grave et qu’il pourra jouer le match retour. Nous n’avons pas un effectif très large. Malheureusement, la planification a été ainsi faite et nous avons eu des grosses blessures, mais ceux qui sont là se battront », a lancé le milieu de terrain. Setién, lui, ne veut pas se chercher d’excuses. « On en a déjà parlé. On travaillera avec les joueurs que nous avons. Maintenant, on ne peut rien faire d’autre », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Real Madrid

Une offensive programmée pour Haaland

Depuis le début de saison, le jeune Erling Braut Haaland (19 ans) a déjà inscrit 40 buts. Transféré en janvier au Borussia Dortmund, le Norvégien a inscrit 12 buts avec le club de la Rhur. Pour atteindre la barre des 10 buts en Ligue des Champions, il ne lui a fallu que 7 matchs. À titre de comparaison, il avait fallu 15 matchs à Kylian Mbappé pour réaliser la même performance, lui qui détenait jusqu’ici ce record de précocité devant des Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la compétition. Auteur d’un doublé face au PSG mardi dernier et d’un but face au Werder Breme samedi dernier, Haaland est irrésistible en ce moment. De quoi donner des idées au Real Madrid. Selon les informations divulguées par le journaliste José Luis Sánchez sur le plateau d’El Chiringuito, le Real Madrid suivrait avec attention la progression d’Erling Braut Haaland avec le Borussia Dortmund. Si le Norvégien maintenait son rendement actuel d’ici le mois de mai, les dirigeants merengue prendraient sérieusement en considération la possibilité de transmettre une offre de transfert au BvB pour sa pépite.

Inter Milan

Le club ouvert à une ventede Lautaro Martinez

Lionel Messi joue les VRP de luxe pour le FC Barcelone, qui fait face au problème de la succession de Luis Suarez. Cet hiver, Martin Braithwaite a été recruté comme joker médical, mais le club catalan voudrait miser sur un gros nom cet été. La priorité ne serait autre que Lautaro Martinez, un nom que Messi a justement glissé à ses dirigeants. Il faudra pourtant se montrer particulièrement convaincant pour l’arracher à l’Inter, puisque son transfert pourrait couter entre 111 et 150 millions d’euros. Il semble pourtant qu’à Milan on ne fera pas des pieds et des mains pour retenir Lautaro Martinez. D’après les informations de Tuttosport, l’Inter serait ouvert à une vente de l’attaquant à la fin de la saison pour 111 millions d’euros, montant de sa clause de départ. Le quotidien explique qu’avec une telle vente les Nerazzurri réaliseraient une très belle plus-value, mais auraient surtout un joli pactole pour renforcer l’équipe lors du prochain mercato estival ! L’affaire serait encore plus fructueuse avec une opération d’un montant total de 150 millions d’euros, avec plusieurs joueurs du FC Barcelone insérés dans les négociations.

Naples

Mertens comeilleur buteur historique

Auteur d’un véritable bijou contre le FC Barcelone (1-1) mardi en 8e de finale aller de Ligue des Champions, l’attaquant Dries Mertens a inscrit son nom dans la légende de Naples. En effet, l’international belge a marqué son 121e but toutes compétitions confondues avec le club partenopei, et ainsi égalé le record de Marek Hamsik, jusque-là meilleur buteur dans l’histoire des Azzurri. Nul doute que l’ancien du PSV Eindhoven augmentera sa statistique, et prendra seul le fauteuil de chef au cours des prochaines semaines !

Bayern Munich

Cinq jours d’arrêt pour Coman

L’ailier français du Bayern Munich Kingsley Coman, blessé mardi soir à Chelsea en Ligue des champions, souffre d’une élongation musculaire sans gravité et ne devrait manquer qu’un seul match, selon son entraîneur Hansi Flick. L’international tricolore de 23 ans a été remplacé à la 66e minute du 8e de finale aller de Ligue des champions à Londres (3-0 pour Munich) après avoir ressenti une douleur derrière la cuisse. « Il ne souffre heureusement d’aucune blessure grave », a indiqué le site du Bayern Munich hier matin, citant Hansi Flick: « il a une légère élongation et va devoir se reposer cinq jours. » Il manquera le déplacement à Hoffenheim samedi (15h30) pour la 24e journée de Bundesliga. La carrière de Coman est hachée par les blessures depuis son arrivée au Bayern. Il avait été touché au genou début décembre et n’avait été titularisé qu’une fois depuis son retour de blessure, le 16 février. Vendredi dernier en championnat contre Paderborn (3-2), il avait été ménagé et n’était entré qu’à l’heure de jeu.

Chelsea

Lampard parle de «leçon»

Etrillé à domicile par le Bayern Munich (0-3) mardi à l’aller, Chelsea a raté ses retrouvailles avec les 8es de finale de la Ligue des Champions. Conscient de l’écart qui sépare les deux équipes, l’entraîneur des Blues, Frank Lampard, réclame de la patience. « Le niveau du Bayern était fantastique. On n’a pas réussi à être au rendez-vous, on est évidemment déçus, c’est une dure leçon de réalité pour les joueurs, mais c’est ça le foot en Ligue des Champions, a souligné l’Anglais en conférence de presse. En première période, on a souffert par moments, mais on a réussi à rester dans le match et avoir des occasions, mais sur 90 minutes, on doit montrer plus et être plus clinique. (…) Nous, on essaye d’être dans le top 4 cette saison pour nous améliorer cet été. Aujourd’hui, on a vu qu’il y avait du travail, mais je le savais en prenant ce poste. » Même si l’espoir est très mince, pas question de se rendre à Munich en touristes dans 3 semaines au retour. « Maintenant, il faudra aller là-bas avec fierté et ne pas trop penser au score. On sait qu’on a trois buts de retard, donc il est assez clair qu’on est dans une très mauvaise situation, mais il faudra montrer de la personnalité », a plaidé le technicien.

Juventus

Un accord avec Alex Telles ?

Depuis quelques semaines, la formation de la Juventus Turin négocie la venue d’un latéral gauche pour la saison prochaine. Selon Don Balon, les dirigeants Bianconeri seraient sur le point de trouver leur bonheur. Ces derniers auraient trouvé un accord pour le transfert d’Alex Telles. Lié jusqu’en juin 2021 avec le FC Porto, le Brésilien aurait donné son accord pour rejoindre le club de la Vieille Dame. Concernant l’indemnité de transfert, un terrain d’entente aurait également été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 25 millions d’euros.