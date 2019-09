Les championnats viennent seulement de commencer, mais certains entraîneurs sont déjà sur une sorte de sellette. Entre ceux qui peuvent être débarqués en cours de saison, comme c’est possiblement le cas de Leonardo Jardim à Monaco, et ceux qui pourraient partir en fin de saison à cause d’un début raté de cette dernière sont aussi légion. En Espagne, les deux gros ont relativement du mal à commencer leur exercice en témoignent les premiers résultats. Le Real Madrid de Zinedine Zidane peine toujours à convaincre malgré un recrutement clinquant et on se demande bien quelle est la stratégie du président, très politique, de Florentino Perez. Au FC Barcelone, c’est relativement clair en revanche. Ernesto Valverde conserve la confiance du vestiaire, mais commence aussi un peu à agacer avec des résultats assez décevants, mais surtout un fond de jeu si pauvre que les Blaugranas se font peur sur des rencontres annoncées simples. Par conséquent on commence déjà à réfléchir à l’avenir dans les deux clubs si on en croit les informations de As. En effet, un nom semble faire l’unanimité - et c’est assez rare - chez les deux ennemis. Jürgen Klopp, le coach allemand de Liverpool, impressionne l’Europe depuis un certain moment maintenant.

Il a déjà atteint la finale de la Ligue des Champions à trois reprises (une fois avec le Borussia Dortmund et deux avec Liverpool) et l’a gagnée une fois avec les Reds la saison passée. En plus de cela, l’ancien de Mayence fait la nique à Pep Guardiola en Premier League, ce qui n’est pas une petite performance. En outre, il existe un autre plan en tête des dirigeants espagnols. On se dit qu’en réussissant à récupérer Klopp, Virgil van Dijk, l’un des meilleurs défenseurs du monde, suivra. Sauf que le Néerlandais s’est mis d’accord pour prolonger son bail sur les bords de la Mersey et que l’Allemand, lui, est plutôt fidèle (sept années à Mayence, sept années à Dortmund) et qu’il se verrait bien prendre une année sabbatique après son aventure avec les Reds. Rien ne va être simple.