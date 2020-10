Ciblé par le FC Barcelone lors du dernier mercato, Memphis Depay (26 ans, 6 matchs et 4 buts en L1 cette saison) est finalement resté à Lyon. Malgré un accord avec l'Olympique Lyonnais, le Barça n'a pas réussi à se séparer d'Ousmane Dembélé, comme il le désirait. Et l'arrivée de l'attaquant néerlandais aurait fait dépasser le plafond salarial du club catalan. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants barcelonais n'ont pas abandonné ce dossier pour autant et comptent revenir à la charge en janvier. Depay n'aura alors plus que 6 mois de contrat. Une situation contractuelle qui permettra au Barça de négocier un montant à la baisse. Mais, comme le précise le média catalan, le problème sera le même: un départ de Dembélé ou de Martin Braithwaite sera espéré pour baisser la masse salariale.