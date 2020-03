On le sait, les relations entre le FC Barcelone et le Paris SG ont rarement été au beau fixe depuis l’affaire Neymar, à l’été 2017. Les Blaugranas avaient très mal vécu la fuite de leur talent brésilien vers le club de la capitale pour 222 millions d’euros. D’ailleurs, de nombreuses déclarations très critiques s’ensuivirent à l’encontre des Parisiens de la part de l’état-major catalan, son président Josep Maria Bartomeu en tête. Une lutte d’ego qui avait compliqué, forcément, la tentative de retour de l’Auriverde au FCB l’été dernier. Hier, dans son édition du jour, Mundo Deportivo nous apprend que les pensionnaires du Camp Nou sont désormais disposés à discuter et à négocier efficacement avec leurs homologues franciliens. Conscients que Lionel Messi souhaite retrouver son ami et ancien partenaire, ils sont prêts à faire le premier pas plutôt que de pousser le natif de Mogi das Cruzes à forcer son départ. Une posture diplomatique en somme. Pour ce faire, ils estiment qu’il faudra un peu moins de 180 millions d’euros pour boucler l’opération une fois le mercato estival venu. Alors qu’il tente d’autres coups sur le marché, et notamment un certain Laurato Martinez (Inter Milan), le champion d’Espagne n’aura pas les liquidités nécessaires pour dépenser à tout-va. MD précise donc que, pour convaincre le PSG de discuter et accepter ses propositions, les Catalans semblent partants pour tenter d’inclure un ou plusieurs joueurs dans l’opération. Plusieurs noms sont déjà évoqués par le quotidien sportif espagnol. On parle déjà de Nelson Semedo (alors que Thomas Meunier est en fin de contrat et que le PSG n’a toujours pas trouvé de remplaçant), d’Ivan Rakitic (dont le nom a plusieurs fois circulé au Parc des Princes) ou encore Jean-Clair Todibo (actuellement prêté avec option d’achat à Schalke 04). Qu’on se le dise, le feuilleton Neymar est bien reparti pour durer

Tottenham

Jenas charge Mourinho

Coach de Tottenham depuis fin novembre, José Mourinho connaît des débuts plutôt décevants avec les Spurs. Avec une élimination en huitième de finale de Ligue des Champions contre le RB Leipzig (défaites 1-0 et 3-0) et une huitième place en Premier League, le club londonien est loin d’être dans ses standards. Une situation commentée par l’ancien joueur de Tottenham Jermaine Jenas (passé au club entre 2005 et 2013). Sur le plateau de la BBC, il s’est montré assez dur envers le technicien portugais dans son constat : « Je pense que ses déclarations publiques sur ses propres joueurs sont beaucoup trop négatives. Je ne peux pas reconnaître une équipe et je ne sais pas quel type de football ils veulent jouer. (J’aimerai, ndlr) des structures plus positives pour les joueurs. Je ne veux pas lâcher une critique, mais je le noterai en été s’il a engagé ses propres joueurs. Pour le moment, la qualité n’est tout simplement pas suffisante. »

FC Barcelone

Umtiti poussévers la sortie

Le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de conserver Samuel Umtiti (26 ans), lors du mercato estival. Selon les éléments rapportés par Sport, le club catalan envisage de transférer le défenseur français, lors des prochains mois. Il aurait effectivement reçu des propositions émanant de plusieurs clubs, dont Manchester United, et souhaiterait réduire sa masse salariale. Quique Setién, le coach blaugrana, aurait validé ce choix. Umtiti n’a disputé que 11 matchs de Liga, cette saison.

Manchester United

Ighalo prêt à baisser son salaire

Prêté par le Shanghaï Shenua jusqu’en juin, mais déjà déterminé à rester à Manchester United, l’attaquant Odion Ighalo (30 ans, 7 apparitions et 3 buts toutes compétitions cette saison) serait d’accord pour baisser son salaire, actuellement estimé à 6,6 millions d’euros par an, annonce le tabloïd britannique The Sun. Auteur de débuts réussis chez les Red Devils, le Nigérian se monterait enclin à consentir de gros efforts, pour ne pas retourner en Chine et s’inscrire sur le long terme à MU. Pour le recruter définitivement, les pensionnaires d’Old Trafford devront débourser 16 millions d’euros au minimum.



Juventus

Rakitic, un joli coup en préparation

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2014, Ivan Rakitic vit sans doute ses derniers mois sous le maillot blaugrana. Le milieu de terrain croate n’est en effet lié au club catalan que jusqu’en juin 2021 et son départ semble inévitable l’été prochain. L’ancien Sévillan ne manque évidemment pas de courtisans, notamment en Italie, et à en croire Mundo Deportivo, la Juventus Turin serait déjà passée à l’attaque pour recruter le joueur barcelonais. Les dirigeants Bianconeri seraient entrés en contact avec l’entourage du joueur et un bail de trois ans serait déjà à l’étude.

Milan AC

Une prolongation impossible pour Donnarumma

Et si le successeur de Keylor Navas était déjà tout trouvé pour Leonardo ? À la recherche d’un gardien susceptible d’occuper le rôle de doublure du Costaricien qui soufflera sa 34e bougie en décembre, le directeur sportif voudrait un portier capable de lui succéder à terme dans les buts du PSG. Le profil de Donnarumma, seulement âgé de 21 ans, mais comptant déjà cinq saisons en Serie A avec le Milan AC et 16 sélections avec la Squadra Azzura correspondrait parfaitement aux critères de recherche de Leonardo. Et le portier du Milan AC pourrait être accessible sur le marché cet été. Sous contrat avec le Milan AC jusqu’en juin 2021, Gianluigi Donnarumma aurait entamé les discussions avec ses dirigeants pour prolonger son engagement actuel. Cependant, les Rossoneri sont confrontés à une situation financière délicate et ne pourraient proposer à leur gardien qu’un salaire inférieur à ses revenus actuels. En apposant sa signature sur ce nouveau bail, Donnarumma ne toucherait que 6 millions d’euros à l’année. Une prolongation ne semblerait donc pas à l’ordre du jour au sein du clan Donnarumma. Reste à savoir si le PSG profitera de cette situation…

Bayern Munich

La Juve aurait écarté la piste Coutinho

Alors que la Juventus Turin prépare déjà son mercato estival comme d’autres grands clubs européens, la Vieille Dame aurait finalement abandonné une piste très récemment. Prêté jusqu’à la fin de la saison au Bayern Munich, le milieu de terrain brésilien ne devrait pas être conservé par le club allemand en raison de son prix trop élevé. La Juventus Turin serait arrivée à la même conclusion et estimerait que le joueur serait surcoté. Selon Calciomercato, les dirigeants de la Vieille Dame estimeraient finalement que Dejan Kulusevski possède un profil assez proche de celui de Coutinho. Ce dernier arrivera en fin de saison en provenance de l’Atalanta Bergame (prêt à Parme cette saison).