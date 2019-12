L’été prochain, cela devrait bouger pas mal sur les bancs de touche ! Comme chaque été, la valse des entraîneurs va probablement battre son plein. On attend donc un grand coach au Bayern Munich, sauf si Hans Flick poursuit sa mission d’intérimaire au-delà de la saison en cours. Mais le club bavarois aime toujours beaucoup Thomas Tuchel et rien ne dit que l’ancien du BvB et de Mayence restera une saison de plus au Paris Saint-Germain, cela dépendra probablement de la Ligue des Champions.

Toujours en Allemagne, Lucien Favre est en délicatesse au Borussia Dortmund et il n’est pas dit qu’il termine la saison dans la Ruhr. En Espagne, Ernesto Valverde, qui survit tant bien que mal à Barcelone depuis plusieurs saisons maintenant malgré un fond de jeu inexistant, pourrait aussi être invité à plier ses bagages. On commence donc déjà à penser à un successeur en Catalogne et ce ne sont pas les candidatures qui devraient manquer l’été prochain. Ronald Koeman a été annoncé, mais plutôt comme pompier de service, Massimiliano Allegri est libre et devrait intéresser du monde, tandis que les supporters blaugranas réclament un entraîneur, qui est probablement le meilleur du monde à l’heure actuelle, Jürgen Klopp (Liverpool).

Mais ce n’est pas tout et on pourrait avoir une petite surprise l’été prochain si on en croit les informations de Sport, média à tendances pro-catalanes, hier matin.

En effet, selon le quotidien, qui l’affiche en bandeau sur sa Une, une certaine partie du board du Barça aimerait beaucoup attirer Thierry Henry sur le banc du Camp Nou l’année prochaine.

L’ex-international français, qui avait raté son passage de quelques mois à Monaco pour ses débuts en tant que numéro un, est aujourd’hui entraîneur de l’équipe première du Montreal Impact, qui évolue en Major League Soccer.

Mais on se doute que si le Barça l’appelle, il ne pourra pas dire non, d’autant qu’il y a évolué en tant que joueur...

PSG : Ça chauffe pour Draxler

Si en France, l’OGC Nice et l’OL ont tenté vainement leur chance, c’est désormais le Hertha Berlin qui voudrait s’attacher les services de Julian Draxler. Le club allemand est en train de construire une équipe compétitive et voudrait que le numéro 23 du PSG soit l’un des piliers de ce nouveau projet. Récemment, des émissaires de la formation de Berlin se seraient rapprochés auprès des décideurs du PSG afin d’avoir des renseignements sur la situation du joueur de 26 ans sans formuler aucune offre concrète. En Italie, l’AC Milan pourrait aussi accueillir l’ancien ailier de Wolfsburg puisque Leonardo l’aurait inclus dans le transfert de Lucas Paqueta. Mais ce n’est pas tout puisqu’en Espagne, le FC Séville en pincerait aussi pour l’international allemand. Le PSG aurait donc fait connaître ses conditions pour Draxler. En effet, d’après les informations du journal espagnol Estadio Deportivo, Monchi, le directeur sportif du club andalou, aurait proposé à Leonardo de récupérer Draxler dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, comme ce fut le cas l’été dernier entre les deux clubs pour le portier sévillan Sergio Rico. Mais selon la même source, le Champion de France aurait repoussé la proposition du FC Séville. Sous contrat jusqu’en 2021, le natif de Gladbeck peut quitter Paris cet hiver, mais seulement sous la forme d’un transfert sec.

Real Madrid :Le PSG est à l’affût pour Benzema

Le journal As croit savoir dans son édition d’hier que le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais scrutaient la situation de Karim Benzema avec le Real Madrid. Selon la publication en question, le club de la capitale pense à l’attaquant français afin de pallier à un départ de l’Uruguayen Edinson Cavani. Pour leur part, les Gones se montrent attentifs et rêvent de son retour dans le Rhône. Malgré tout, un transfert dans l’Hexagone du footballeur de 32 ans n’est pas à l’ordre du jour. As précise que la formation merengue souhaitait prolonger le contrat de Karim Benzema, qui se termine en juin 2021. Le Lyonnais est censé rempiler pour une ou deux années supplémentaires et ainsi quitter le haut niveau avec la Maison Blanche. Auteur de 35 buts toutes compétitions confondues durant l’année 2019, il a marqué 16 buts en 2019-2020, dont 12 en Liga.

Milan AC : Un intérêt pour Fofana

Révélation du début d’exercice, Wesley Fofana (19 ans, 8 matchs et 1 but en L1 cette saison) plaît déjà au Milan AC. Selon les informations de Pianeta Milan, confirmées par la radio française RMC, le club italien considère le défenseur central de l’AS Saint-Etienne comme une alternative après le joueur du FC Barcelone Jean-Clair Todibo. Pour le moment, le pensionnaire de Ligue 1 n’est pas ouvert à la discussion pour son jeune talent. Ce dernier ne fait pas partie des indésirables que l’entraîneur Claude Puel souhaite pousser vers la sortie. Reste à savoir si la direction des Verts serait aussi catégorique en cas d’offre intéressante.

Atletico Madrid : Alcacer plutôt que Cavani ?

A la recherche d’un attaquant cet hiver, l’Atletico Madrid travaille sur l’arrivée de Paco Alcacer (26 ans, 10 matchs et 5 buts en Bundesliga cette saison). Moins utilisé cette saison par Lucien Favre, l’attaquant espagnol aurait informé ses dirigeants de son envie de quitter le Borussia Dortmund cet hiver, indique Marca. Les Colchoneros souhaitent en profiter pour négocier un prêt avec une option d’achat obligatoire d’environ 30 millions d’euros. Si l’Atletico avait fait d’Edinson Cavani sa priorité, l’Uruguayen souhaite aller au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain (juin 2020). Son arrivée pourrait donc être décalée à l’été prochain. Les deux parties se seraient déjà entendues sur un futur bail de trois ans.

Liverpool : Alexander-Arnold ne veut pas partir

Déjà considéré parmi les tout meilleurs, si ce n’est le plus fort à son poste, le latéral droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold (21 ans, 26 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) a vu sa cote grimper en flèche depuis plusieurs mois. Titulaire indiscutable chez les Reds, l’Anglais attise les convoitises et affole les cadors. Pourtant, le défenseur a les idées claires pour son avenir, qu’il ne voit qu’avec le club de la Mersey. « J’ai toujours voulu être une légende de club. Gagner des titres, jouer autant de matchs que possible, gagner des matchs, devenir capitaine, a expliqué le Britannique dans les colonnes du journal The Independent. Je ne peux pas devenir une légende si je quitte Liverpool pour jouer ailleurs. Donc, je me concentre sur le succès du club. » Un message clair et une excellente nouvelle pour les Scousers !

Manchester United : Håland, les raisons d’un échec

Avant de s’engager avec le Borussia Dortmund (voir la brève d’hier à 15h40), l’attaquant Erling Braut Håland (19 ans, 28 matchs et 22 buts toutes compétitions cette saison) a longtemps été annoncé à Manchester United. Le Norvégien a bien discuté avec les Red Devils, mais le club mancunien n’était pas prêt à tout dans ce dossier. Selon le Daily Mail, Manchester United a refusé certaines exigences de l’agent du joueur, Mino Raiola. Le célèbre représentant aurait notamment négocié un pourcentage sur la plus-value du prochain transfert avec Dortmund. Pour les dirigeants de MU, il était hors de question d’accéder à une telle requête. Dès lors, la voie s’est dégagée pour le BVB.