En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant de Manchester City, Sergio Agüero, a été récemment annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Mais sans surprise, l'international argentin suscite de nombreuses convoitises avec, notamment un intérêt du FC Barcelone, selon le tabloïd britannique The Sun. Limités sur le plan financier en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les Blaugrana sont à la recherche d'un avant-centre et l'ex-joueur de l'Atletico Madrid présente l'avantage d'être gratuit en vue de la saison prochaine. De plus, la bonne relation d'Agüero avec Lionel Messi pourrait donner un argument supplémentaire au club catalan afin d'essayer de retenir la Pulga, également libre au terme de cet exercice.