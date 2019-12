En tête de la Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid sont toujours à égalité. En effet, mercredi, sur la pelouse du Camp Nou, les deux clubs n’ont pas réussi à se départager (0-0). Pourtant, les Merengue avaient clairement le dessus sur les Blaugrana, qui ont régulièrement été asphyxiés par le pressing des joueurs de Zidane. Rapidement, les joueurs du Barça ont tiré la langue et n’avaient plus les ressources nécessaires. Une crainte que les cadres d’Ernesto Valverde avaient d’ailleurs avant le coup d’envoi de ce clasico. Jeudi, au lendemain du clasico, Marca fait une révélation sur les craintes du FC Barcelone pour ce rendez-vous. Ainsi, comme l’explique le média ibérique, les cadres du vestiaire d’Ernesto Valverde avaient exprimé leurs inquiétudes concernant l’état physique du groupe. Malgré un jour de plus de repos par rapport au Real Madrid, le Barça redoutait de ne pas avoir l’énergie nécessaire pour disputer les deux matchs avant la trêve hivernale. Un cauchemar qui est devenu réalité mercredi sur la pelouse du Camp Nou, mais les Blaugrana ont tout de même réussi à repartir avec le point du match nul. Un mal pour un bien…