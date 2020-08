Et si le FC Barcelone se lançait sur les traces d'un grand nom de Premier League? Cet été, le dauphin du Real Madrid en Liga espérerait pouvoir renforcer son effectif malgré la crise financière actuelle. Pour ce faire, des ventes seraient programmées dans les bureaux du Camp Nou afin d'une part, de renflouer les caisses du club et permettre au Barça de pouvoir investir soit directement sur le marché via un transfert sec soit, grâce à un échange de joueurs convenu entre deux clubs à l'instar de l'opération Arthur Melo / Pjanic effectuée fin juin. Les départs de Philippe Coutinho, d'Ousmane Dembélé, de Martin Braithwaite, voire même d'Antoine Griezmann pourraient avoir lieu. Et dans ce cas-là, le Barça tenterait un joli coup en Premier League. Le10sport a révélé en exclusivité le 16 juillet dernier que le FC Barcelone aimait beaucoup le profil de Bernardo Silva (25 ans). Le milieu offensif et ailier de Manchester City fait tout simplement l'unanimité au coeur de la cellule de recrutement du Barça. Et cette information a été confirmée par The Daily Telegraph ces dernières heures.

Le média va même plus loin en expliquant que le FC Barcelone avait décidé de passer à la vitesse supérieure en faisant du Portugais un membre clé de son effectif la saison prochaine. Il serait d'ailleurs une piste très chaude du mercato du club culé. En s'appuyant sur des sources proches du Barça, The Telegraph assure que le club blaugrana prévoirait de se rapprocher du clan Silva afin de connaître ses motivations pour la saison prochaine. Bernardo Silva au Barça? Cela pourrait devenir plus qu'une simple hypothèse.