Le départ de Depay à Barcelone semblait imminent. Courtisé par le club catalan depuis l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc l'été dernier, tout était clair. Arrivant en fin de contrat cet été, le joueur lyonnais attendait paisiblement la fin de son bail pour faire ses valises et quitter l'OL pour rejoindre son ex-sélectionneur. Une arrivée qui n'aurait pas fait de mal à un FC Barcelone en manque de solutions offensives depuis le début de saison. Mais voilà qu'un autre courtisan se rajoute à la liste des prétendants: l'Inter. Éliminés de la Ligue des Champions, les Nerazzuri jouent le titre en Série A. À un petit point du leader le Milan AC, la formation d'Antonio Conte cherche du renfort. Et elle serait prête à investir dès cet hiver. Une offre avoisinant les 10 millions d'euros serait en préparation selon Calciomercato. Ce qui pourrait bien faire pencher la balance, étant donné que les caisses du Barça sont presque vides et qu'ils n'avaient pas l'intention d'investir un seul sou.