L’été prochain, Kai Havertz devrait être l’un des gros dossiers du mercato. En effet, à 20 ans, le joueur du Bayer Leverkusen est au centre de toutes les convoitises. Sous contrat jusqu’en 2020, l’Allemand souhaiterait d’ailleurs découvrir autre chose la saison prochaine et il aurait même les idées claires pour cela. Alors que le PSG penserait, notamment à Havertz, le milieu offensif ne serait visiblement pas intéressé par le club de la capitale, faisant d’une arrivée au FC Barcelone, au Real Madrid ou au Bayern Munich une priorité. Visiblement, ce message serait bien arrivé aux oreilles du FC Barcelone. En effet, hier, Mundo Deportivo assure que le club catalan avait dépêché un émissaire pour observer l’Allemand, mercredi dernier, à l’occasion du match amical face à l’Argentine, durant lequel Havertz a d’ailleurs marqué. Et ce n’est pas la première fois que le Barça surveille le joueur du Bayer Leverkusen. Comme le précise le média ibérique, Ramon Planes, Goran Vucevic et Bojan Krkic l’ont déjà vu à plusieurs reprises et les avis seraient visiblement unanimes. Affaire à suivre…