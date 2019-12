C’est un mois de décembre de très haut niveau que vient d’accomplir Neymar (27 ans). De retour en forme après une blessure à la cuisse contractée en octobre, le Brésilien a enchaîné les performances de grande qualité. Toutes compétitions confondues, le natif de Mogi das Cruzes, impliqué par ailleurs défensivement, a inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives. Un rendement de haute qualité qui n’est évidemment pas passé inaperçu de l’autre côté des Pyrénées. Mundo Deportivo offre en effet une nouvelle une au Brésilien cette année. Et le message est clair : « Neymar objectif pour 2020 ». Impressionné par son come-back, le FC Barcelone est toujours aux aguets, comme l’avait laissé entendre Eric Abidal récemment dans une interview à Sport. Pour les Catalans, les choses sont simples : si l’Auriverde continue à afficher un tel niveau d’ici la fin de la saison, ils repasseront à l’action lors du prochain mercato d’été. Les Blaugranas tiendront une réunion pour préparer leur stratégie à venir sur le marché des transferts dans les prochaines semaines et ils évoqueront sans doute sérieusement ce dossier, chaud depuis plusieurs mois maintenant. Selon MD, le plan est déjà plutôt ficelé. Le différend opposant les deux parties devant les tribunaux serait ainsi effacé au profit d’une juteuse prime. Il faudra ensuite vendre Philippe Coutinho (27 ans), prêté avec option d’achat au Bayern Munich, puis dégager des liquidités en allégeant la masse salariale pour préparer une offre susceptible de convaincre le PSG de lâcher son n° 10. Un montant de 180 millions d’euros est toujours évoqué. Les pensionnaires du Parc des Princes, eux, ont déjà pris les devants, initiant les premiers échanges avec le clan Neymar au sujet d’une possible prolongation de contrat (la star de la Seleção est actuellement liée au PSG jusqu’en juin 2022). Mais les champions d’Espagne en titre parient sur le fait que les Parisiens misent tout sur la prolongation de Kylian Mbappé (21 ans) cet été, alors que le Real Madrid ne se cache pas pour lui faire les yeux doux. Qu’on se le dise, le feuilleton Neymar est bel et bien reparti de plus belle.