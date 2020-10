C'est ce qu'on appelle l'effet papillon... Dans les dernières heures du mercato estival, le FC Barcelone souhaitait finaliser l'arrivée de Memphis Depay (Olympique Lyonnais), mais Ousmane Dembélé a tout changé. En refusant de quitter les Blaugranas pour rejoindre Manchester United, l'international tricolore n'a donc pas allégé la masse salariale du club catalan (salaire annuel estimé à 12 millions d'euros), et faute de latitude économique suffisante, la signature de l'international néerlandais du côté du Camp Nou est tombée à l'eau. Dans un autre registre, en ne parvenant pas à se débarrasser de Samuel Umtiti, les champions d'Espagne 2019 n'ont pas non plus été en mesure de répondre aux exigences de Manchester City pour faire venir Eric Garcia. Mais aucun grief ne semble retenu en interne contre l'ex-Gone, qui n'a pas cherché à nuire aux affaires de son club. Au contraire de ce qui est reproché à «Dembouz»... D'après les informations du quotidien As, l'attaquant formé au Stade Rennais s'est mis tout le club à dos. Il lui est donc reproché d'avoir refuser de quitter le club, alors qu'il n'a rien apporté ou presque depuis sa signature contre 145 millions d'euros bonus compris, la faute à des blessures à répétition. Sans oublier ses nombreux écarts attestant de son manque de professionnalisme... Pourtant, la direction et le staff technique auraient pris le temps de lui expliquer qu'entre Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ansu Fati, Pedri, Philippe Coutinho et Francisco Trincao, son temps de jeu allait être très restreint. Mais rien n'y a fait, Ousmane Dembélé a campé sur ses positions, brisant ainsi les projets de Ronald Koeman. Alors tout porte à croire que le Champion du monde 2018 doit se préparer à payer l'addition, et à être mis au placard le plus souvent. Les Blaugranas espèrent ainsi lui mettre la pression pour favoriser enfin un départ en janvier prochain, d'autant plus avec la perspective de l'Euro 2021 au terme de l'exercice en cours. Mais le Tricolore pourrait aussi être tenté d'attendre les élections présidentielles du 20 et 21 mars, susceptibles de changer sa situation avec l'arrivée de nouvelles têtes au sein de l'équipe de direction. En attendant, il faudra prendre son mal en patience...