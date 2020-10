Le mercato désormais terminé, les spécialistes se sont mis à l'heure des bilans. Et le Centre international d'étude du sport de Neuchâtel en Suisse n'échappe pas à la règle. Les universitaires helvètes se sont ainsi demandés quels étaient les effectifs les plus chers en Europe, comprendre qui a dépensé le plus en indemnités de transferts (bonus inclus) pour composer son groupe actuel. Manchester City arrive en tête avec 1,036 milliard d'euros lâchés sur le marché pour offrir à Pep Guardiola les moyens de ses ambitions. Cet été encore, Ruben Dias (68 millions d'euros), Nathan Aké (45 millions d'euros) et Ferran Torres

(25 millions d'euros) sont venus grossir les rangs des Citizens, jamais avares en termes d'investissement, et ce, même lorsque l'UEFA et son fair-play financier guettent. Les Sky Blues devancent le Paris SG. Le club de la capitale a investi 888 millions d'euros pour se concocter un effectif de luxe. Pour rappel, les seuls Neymar (222 millions d'euros) et Kylian Mbappé (180 millions d'euros) pèsent très lourd dans ce total. Manchester United complète le podium, avec 844 millions d'euros dépensés pour se payer les Bruno Fernandes (55 millions d'euros), Paul Pogba (105 millions d'euros) et autre Donny van de Beek (40 millions d'euros). Un peu plus loin dans le top 10, on trouve le FC Barcelone (4e, 826 millions d'euros), le Real Madrid (6e, 708 millions d'euros) et la Juventus (8e, 594 millions d'euros). Le Bayern Munich, auteur d'un triplé retentissant la saison passée Ligue des Champions-Bundesliga-DFB Pokal, n'est que 15e, avec 408 millions d'euros dépensés pour se mettre sur pied son groupe. Un exemple de gestion.

En Ligue 1, hormis le PSG, six équipes seulement ont dépensé plus de 100 millions d'euros pour former leur groupe.

L'AS Monaco (358 millions d'euros), l'Olympique de Marseille (194 millions d'euros), l'Olympique Lyonnais (172 millions d'euros), Lille (133 millions d'euros), le Stade Rennais (123 millions d'euros) et l'OGC Nice (115 millions d'euros). À noter que le Nîmes Olympique, actuel 13e au classement, n'a déboursé que 20 millions d'euros pour s'offrir ses joueurs.

En Premier League, à l'inverse, les 20 clubs de l'élite ont dépensé plus de 100 millions d'euros pour mettre sur pied leurs groupes...

Mentions spéciales enfin à Cadiz, Huesca, Elche et l'Arminia Bielefeld, tous promus cette saison, qui ont mis moins de 10 millions d'euros pour bâtir leurs effectifs.