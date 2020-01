Titulaire indiscutable cette saison au Borussia Dortmund, Achraf Hakim (21 ans)i va être confronté ces prochains mois à un choix important pour la suite de sa carrière. Prêté deux saisons par le Real Madrid en Allemagne, le latéral s'est révélé en Bundesliga et pourrait bien y rester selon les informations de Marca. Mais c'est le rival du Bayern Munich, qui a pris contact avec les dirigeants madrilènes ces derniers jours pour prendre position sur Hakimi. Les Bavarois seraient prêts à l'acheter pour lui offrir le couloir droit de la défense et apprécieraient la polyvalence du joueur, capable aussi de jouer à gauche. Prolongé jusqu'en juin 2022 avant son départ en prêt à Dortmund, l'international marocain n'aurait pas encore pris de décision sur son avenir. Ses possibilités sont nombreuses mais un retour au Real Madrid, l'obligerait à entrer en concurrence avec Dani Carvajal et Álvaro Odriozola. Mais Hakimi possède pour l'heure un avantage: il est très apprécié par l'actuel entraîneur Zinédine Zidane, qui l'a lancé en Espagne. Auteur de quatre buts en Ligue des champions cette saison, une rareté pour son poste, son avenir risque de faire beaucoup parler.