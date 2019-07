L’ancien sélectionneur des Verts, Robert Waseige, est décédé, hier, à l’âge de 79 ans après avoir été hospitalisé pendant une semaine à cause d’une insuffisance cardiaque et des problèmes rénaux. Le technicien belge avait pris les commandes de la sélection nationale en mai 2004, avant de résilier son contrat avec la FAF quelques mois plus tard. Waseige a traversé 50 ans de football avec la même passion. Joueur, entraîneur, coach des Diables, conseiller et consultant.