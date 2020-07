Les yeux seront rivés, aujourd'hui à partir de 11h, sur le siège de la Fédération algérienne de football, où se tiendra la réunion du Bureau fédéral. Il sera question d'examiner l'avenir de la saison 2019-2020, arrêtée depuis le 16 mars dernier, en raison de la propagation du coronavirus. Le BF est dos au mur et se trouve sous pression par le fait de s'être attiré des critiques acerbes après son indécision et le fait de ne pas vouloir activer l'article 82 de ses statuts, qui lui donne l'habilitation de trancher dans les cas non prévus et les cas de force majeure.

Le BF a fait toute une gymnastique pour se retrouver, au finish, à la case départ. Voulant organiser une AGEx pour «une large consultation», ce même Bureau a été bloqué par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il a lancé, par la suite, une consultation écrite aux membres de cette même AG. Selon les derniers chiffres communiqué par la FAF sur son site Internet, 96 membres, sur l'ensemble des 112 (85,7%) composant ladite AG ont fait leur choix.

16 membres (14.3%) n'ont pas voté alors que trois autres ont transmis une fiche non renseignée.

La JS Saoura a remis son formulaire en ne cochant aucune case. Il est précisé que parmi les 16 membres qui ne se sont pas exprimés, les 13 membres du Bureau fédéral n'ont pas été consultés, ne disposant pas de voix délibérative, conformément aux statuts de la FAF. Le formulaire en question propose, en premier lieu, deux choix A et B: poursuite ou arrêt de la saison. Dans le cas où la seconde option est cochée, chaque membre aura à choisir entre les options B1, B2 et B3 qui équivalent à: saison blanche (résultats de la saison 2019-2020 annulés), désignation des lauréats, clubs qui accèdent et ceux qui rétrogradent et enfin désignation des lauréats, des clubs qui accèdent mais sans relégation. Selon plusieurs sources, c'est la formule B3 qui eu la majorité des voix de cette consultation écrite et c'est, en toute vraisemblance, elle qui sera actée par le BF aujourd'hui. Le CR Bellouizdad sera, donc, déclaré champion d'Algérie, sans qu'il y ait rétrogradation de la Ligue 1 du NA Hussein-Dey et du NC Magra.

Les 16 clubs de la Ligue 1 seront rejoints par l'O Médéa, la JSM Skikda, le WA Tlemcen et le RC Relizane, qui accéderont de la Ligue 2. Seulement, cette option influera sur le système de compétition validé par l'AGEx le 17 septembre dernier et il sera question, donc, d'apporter un nouveau changement.

Mais la dernière circulaire du MJS interdit tout changement dans les statuts des Fédérations qui lui sont affiliées ainsi que dans le système de compétition durant la dernière année du mandat olympique. Mais ce blocage sera levé, au grand bonheur de la majorité des acteurs et observateurs de la balle ronde nationale. La tutelle se montrera «compréhensive» cette fois-ci et ne bloquera pas les choses, puisque selon les dernières nouvelles, elle n'appliquera pas le contenu de cette circulaire, sur la FAF et laissera, donc, les choses aller de l'avant. Au train où vont les choses, l'option B3 sera choisie et la FAF opérera un léger remaniement au système de compétition pyramidal. «De ce fait, la saison 2020-2021 devient une saison transitoire, avant le retour au système de compétition pyramidal lors de la saison 2021-2022, tel qu'il a été validé par l'assemblée générale en 2019», a précisé la FAF, qui souligne que «les membres qui optent pour ce choix, s'engagent à accepter les modalités d'accession et de rétrogradation qui seront arrêtées par le Bureau fédéral et rendues publiques, comme le stipule la réglementation en vigueur». Est-ce le jour du dénouement pour l'un des rares championnats qui nagent dans le flou? Réponse aujourd'hui.