Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) tiendra sa réunion statutaire mensuelle demain à Ouargla. La tenue de ce BF dans cette wilaya, connue pour ses richesses et ses activités économiques, mais aussi pour son engouement et son dynamisme footballistiques, s’inscrit tout droit dans une démarche de décentralisation des activités de la FAF et de sa volonté de promouvoir le sport roi dans le sud du pays.

D’ailleurs, ce BF fait suite à l’adoption, le 16 septembre dernier au CTN de Sidi Moussa, par l’Assemblée générale de la FAF d’un nouveau système pyramidal de compétition qui donnera, certainement, un nouveau souffle au football dans le Sud à travers la création de deux groupes (Sud-Ouest et Sud-Est) au niveau de la Division nationale amateur (DNA). Plusieurs points seront à l’ordre du jour de ce BF, dont certains revêtent une grande importance comme l’adoption des modalités d’accession et de rétrogradation du nouveau système de compétition, l’annonce de la composante de la direction nationale de contrôle et de gestion des clubs (DNCG) et bien d’autres sujets inhérents aux activités du sport roi. En marge de cette réunion, le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi et les membres du BF seront conviés à quelques visites, comme le siège de la Ligue régionale de football d’Ouargla, le siège de la Direction technique régionale au niveau du stade du 24 Février, ainsi que des entretiens avec le nouveau wali, Aboubakr Essedik Boucetta. Pour sa part, et avant l’entame des travaux du BF, Ali Baâmeur, président de la Ligue régionale de football d’Ouargla, fera un exposé détaillé sur la situation et les activités de la structure qu’il préside.