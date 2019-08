Hier, la FAF a publié un long communiqué où tout a été détaillé, point par point, sauf celui relatif au « retrait » de Djamel Belmadi de l’EN A’, réservée aux joueurs locaux, et son remplacement par Ludovic Batelli, ou encore le programme de l’EN A, qui sera en stage dans les jours à venir. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est sur le site de la Fédération béninoise de football que l’on apprend qu’un match amical entre sa sélection et celle de l’Algérie est programmé le 9 du mois courant en France. A ne rien comprendre quand on sait, que cette période a été émaillée par plusieurs rumeurs, quant à un éventuel départ de Belmadi et un prétendu bras de fer avec le premier responsable de la FAF, Kheïreddine Zetchi. Des rumeurs accentuées par la démission du manager général de l’Equipe nationale, Hakim Medane. Même concernant le cas de ce dernier, aucune information n’a été donnée, sauf celle affirmant que son remplaçant sera désigné « prochainement » et « en concertation » avec Belmadi.

Une nouvelle faille de la part de la FAF, qui vient s’ajouter à tant d’autres, portant, ainsi, atteinte à sa réputation. La semaine dernière, à titre d’exemple, l’instance fédérale a annoncé la liste des 22 joueurs locaux « convoqués par Djamel Belmadi » pour un stage de préparation en prévision des éliminatoires du CAHN-2020 avant d’annoncer le lendemain que cette sélection sera dirigée par l’entraîneur des U23, le Français Ludovic Batelli, sans pour autant avancer de motifs. Jusqu’à quand durera encore cet « amateurisme » ? À vrai dire, il a encore de beaux jours devant lui, tant l’envie de changement vers le bon côté n’a pas été inscrit sur les plans de la FAF. Un état des lieux qui donne lieu à des polémiques et spéculations à la pelle, ce qui ne fait certainement pas les affaires de l’Equipe nationale, championne d’Afrique en titre, laquelle a besoin de stabilité plus que tout autre moment. Sur un autre sillage, plusieurs points ont été débattus lors de cette réunion du BF, entre autres celle des U23 qui prépare le dernier tour qualificatif de la CAN-2019 de la catégorie face au Ghana. Cette sélection aura, dans les jours à venir, à sa disposition des matériels et équipements pour ses besoins, tout comme pour l’équipe fanion. S’agissant de l’EN des U17 (filles), la direction technique nationale a décidé de sa non-participation au tour préliminaire de la CAN-2020, à cause d’un temps insuffisant de préparation et l’absence de matchs d’application.

« Néanmoins, et afin de préparer et alimenter les futures sélections nationales, la DTN a programmé un stage de préparation du 21 au 30 septembre 2019 regroupant 23 joueuses », fait savoir la FAF, qui annonce la mise en place de la première sélection nationale Futsal, conduite par Addani et Benamrouche, qui auront à préparer cette équipe pour les éliminatoires de la CAN-2020 au Maroc.

Présent aux travaux de cette réunion, le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, a présenté la situation de son instance en rappelant les conditions de démarrage de cette nouvelle saison, affirmant que, dans l’ensemble, « les choses se sont bien déroulées, mis à part quelques difficultés liées essentiellement à l’indisponibilité de stades pour la domiciliation des rencontres de Ligue 1.

Medouar a abordé en outre la problématique du parrainage du championnat suite à la non-reconduction du contrat avec l’opérateur de téléphonie mobile, Mobilis, qui continuera, toutefois, à collaborer avec la LFP lors de la finale de la Supercoupe d’Algérie, prévue - sous réserve de confirmation par les autorités compétentes – le 1er novembre prochain entre l’USMA et le CRB.

Les arbitres, quant à eux, continueront à porter le logo dudit opérateur en championnat, étant donné que le contrat le liant à la FAF est toujours en vigueur. Cette rencontre a vu la participation, pour la première fois, du président de la Chambre de résolution des litiges, Youcef Hamouda. Il a apporté, dans son intervention, des explications détaillées à plusieurs dossiers, notant la non-maîtrise par certains dirigeants des lois et règles qui régissent les relations de travail.

S’agissant du travail de la DTN, son premier responsable, Ameur Chafik, a annoncé qu’une visite d’un expert de la FIFA est prévue du 3 au 6 du mois courant « pour définir les priorités du développement du football national ». Il a indiqué, en outre, que « la première Académie FAF fera son entrée officielle au centre technique régional de Khemis Meliana dès ce mois de septembre ». Chafik a soumis aux membres réunis la proposition de création d’un poste, celui de chargé de l’analyse vidéo. Une proposition retenue par le BF, tout en chargeant le DTN de sa mise en œuvre. Il y a aussi la mise à la disposition de la FAF de deux assiettes de terrain à Ghardaïa et Tindouf, à l’effet d’ériger des centres de formation. Enfin, et dans le chapitre divers, présenté par le SG de la FAF, Mohamed Saâd, ce dernier a fait part de la demande de mandatement par la FIFA pour la vente des droits TV des éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar et celui de 2026 USA-Mexique-Canada. Après examen du courrier, les membres du BF ont donné leur accord pour un mandatement au profit de la FIFA.