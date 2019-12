C’est l’avocat de l’USM Alger, Me Mohamed Dehim, qui a annoncé sur son compte facebook la nouvelle : le compte du club est débloqué.

« Dieu merci, le gel a été levé concernant le compte de l’USMA», a écrit sur son compte Facebook, l’avocat du club de la capitale. Ce qui veut dire que toutes les transactions et opérations financières peuvent être effectuées, désormais, et que le problème financier qui oppose les responsables du club algérois aux joueurs et aux membres des différents staffs, non encore payés, devrait être réglé prochainement. Les responsables du club et surtout l’avocat Dahim n’ont ménagé aucun effort depuis le mois de juillet dernier en saisissant, notamment le juge d’instruction pour régler le problème du blocage du compte. Aujourd’hui, l’administrateur désigné pour gérer le club pourrait régler tous les problèmes administratifs et surtout financiers du club. Il a même le droit de concrétiser le rachat des parts de l’équipe par un quelconque nouveau repreneur des actions de la SSPA/USMA pour prendre, ainsi, les rênes du club et surtout succéder à Ali Haddad, qui vient d’être condamné par la justice. Ainsi, toutes les procédures se feront désormais par le biais du président du conseil d’administration par intérim, Boualem Chendri, pour régler définitivement les problèmes

financiers de l’équipe en toute sérénité et sans blocage aucun. Depuis l’incarcération du propriété de l’Entreprise de travaux publics (ETRHB), Ali Haddad, au mois de juin dernier pour faux et usage de faux, l’USMA avait subi de plein fouet les répercussions de cette situation, en voyant notamment ses comptes bancaires gelés jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, privé de liquidités, le club a éprouvé de grandes difficultés, aussi bien pour assurer ses déplacements en terres africaines que pour régulariser la situation financière de ses salariés, y compris les joueurs qui se sont lancés dernièrement dans un mouvement de contestation et de grève. Aujourd’hui, et avec le déblocage du compte, le processus pour mettre fin à l’association du club avec l’ETRHB, actionnaire majoritaire au sein de la SSPA, est bel et bien enclenché. Ce qui est le cas par exemple, de l’accord avec « SERPORT » : un groupe issu de la transformation juridique de l’ex-société de gestion des participations de l’Etat Port « SGP SOGEPORT-Spa ». C’est aussi le cas des annonces de la Sonelgaz qui a décidé d’aider l’USMA sur le plan financier, notamment l’augmentation de son plafond de financement pour l’équipe de la capitale dans un proche avenir. D’autre part, KIA Algérie a aussi décidé de payer le montant dû par la société à l’équipe de l’USMA, dépassant les 20 milliards de centimes, et ce, par tranches. Le premier versement devait être effectué au début du mois de novembre dernier, et comme ce n’est que ce mois de décembre que le compte de l’équipe est débloqué, tout rentre donc dans l’ordre pour ces rentrées financières très importantes pour la SSPA. L’argent des derniers accords de sponsoring de l’USMA avec plusieurs partenaires pourrait être bien utilisé par la direction du club et tout semble se diriger vers la fin du « calvaire

financier » des Rouge et Noir. Et évidemment, c’est donc la porte du grand espoir qui s’ouvre face à l’USMA pour que l’équipe retrouve sa stabilité et ses bons résultats.