D'aucuns, joueurs et membres des staffs des clubs, attendent avec impatience la réouverture des installations sportives et le début des entraînements collectifs, pour bien préparer la nouvelle saison 2020-2021, qui s'annonce très chargée. Depuis juillet dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a annoncé le lancement du processus des assemblées générales ainsi que la reprise des entraînements. Et pas plus tard que lundi dernier, un communiqué du Premier ministère annonce ceci: «Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports a été chargé, en concertation avec les différentes Fédérations sportives, d'examiner la possibilité de reprise progressive des activités et manifestations sportives à huis clos, selon des protocoles sanitaires adaptés à chaque discipline.» Cela s'est passé au moment où la JS Kabylie a entamé son premier stage préparatoire d'intersaison lundi dernier, également à Akbou (Béjaïa), devenant ainsi le premier club algérien à regrouper ses joueurs, depuis la suspension des activités sportives en Algérie, le 16 mars dernier, en raison du Covid-19. D'ailleurs, ce premier regroupement d'intersaison de l'équipe kabyle était prévu initialement à partir de samedi dernier à Akbou (Béjaia), avant d'être repoussé de 48 heures et a débuté finalement hier, «juste après la finalisation des examens et le feu vert du médecin en chef du club», comme l'a si bien annoncé le club kabyle vendredi dernier. De son côté, la Fédération algérienne de football (FAF) s'est déjà lancée dans la préparation de la nouvelle saison. Pour ce faire, une réunion a regroupé, le 16 août dernier, l'instance fédérale, la Ligue de football professionnel (LFP) et les clubs professionnels de la Ligue 1 pour débattre de la meilleure formule de déroulement du championnat de la saison 2020-2021. C'est ainsi que la majorité des présidents de clubs a opté pour un championnat classique à 38 journées en aller et retour. De plus, dans la présentation de la DTN, publiée sur le site de la FAF, deux dates ont été retenues: celle du 15 septembre prochain pour un éventuel début des entraînements et celle du 15 novembre prochain pour un éventuel début de la compétition. D'ailleurs, la FAF a bien précisé, dans son communiqué,que ces dates «ne sont que facultatives (hypothèse de travail)». «Seules les autorités publiques décideront de l'ouverture des infrastructures sportives et du retour aux activités footballistiques», a conclu le communiqué de la FAF. Hier, la commission médicale fédérale a invité l'ensemble des clubs concernés à procéder à la préparation de leurs dossiers médicaux, pour une bonne reprise, en attendant l'autorisation des autorités sanitaires et le ministère de la Jeunesse et des Sports, et l'ouverture des infrastructures sportives. C'est dire que la FAF s'est bien lancée dans la préparation de la nouvelle saison. Cela se passe après que le MJS a décidé récemment de «lever les mesures de suspension des activités statutaires des structures d'organisation et d'animation sportive», ce qui permettra aux clubs, aux Ligues et aux Fédérations sportives de tenir enfin leurs assemblées générales de l'exercice 2019. Enfin, il est à rappeler qu'auparavant, le MJS avait, dans une première étape de reprise progressive, autorisé les athlètes algériens «qualifiés et qualifiables» pour les prochains jeux Olympiques et Paralympiques 2020 de Tokyo, reportés à 2021, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) à reprendre les entraînements «avec le strict respect des mesures de protection.