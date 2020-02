D’aucuns fans du MC d’Alger espèrent que les derniers changements opérés aussi bien au niveau du club et en particulier au niveau de la Sonatrach, actionnaire majoritaire de la SSPA-MCA apporteront du nouveau et en particulier régleront le problème financier dont souffre l’équipe, qui est 2e au classement général de la Ligue 1. En effet, Toufik Hakkar a été nommé mercredi P-DG de la firme pétrolière en remplacement à Kamel Eddine Chikhi. Toufik Hakkar a occupé le poste vice-président Business Developement & Marketing à la Sonatrach. Cela s’est passé justement le jour où l’ancien entraîneur-adjoint de la sélection algérienne de football, Nabil Neghiz, a été nommé à la tête de la barre technique du MC Alger. Seulement, Neghiz ne prendra ses fonctions qu’après le retour de l’équipe du Maroc où il doit disputer, demain, le quart de finale retour de la Coupe arabe des clubs contre le Raja Casablanca. Au match aller disputé au stade Tchaker de Blida, le MC Alger a concédé une défaite sur le score de (2-1). D’ailleurs, la délégation du MC Alger se trouve depuis jeudi à Casablanca dans le but d’arracher sa qualification aux demi-finales de cette compétition régionale et compenser son élimination en Coupe d’Algérie. En dehors de cette coupe arabe, il ne restera au Mouloudia que le championnat d’Algérie pour sauver sa saison, caractérisée surtout par une instabilité chronique, même si l’équipe occupe la deuxième place au classement de Ligue 1 avec 27 points, à cinq longueurs du leader, le CR Belouizdad, et ce, en compagnie de la JS Kabylie. Les fans du MCA espèrent donc qu’avec le nouveau P-DG de la Sonatrach, leur équipe pourrait voir ses problèmes réglés et notamment celui financier. En effet, des joueurs n’ont cessé de demander le paiement de leurs salaires alors que du côté de l’administration on parle d’un problème de retard de budget. De plus, les fans de l’équipe n’ont vraiment pas apprécié le départ de pas moins de trois éléments et non des moindres, lors ,du dernier mercato d’hiver, à savoir Ayoub Azzi, Farouk Chafai et So?ane Bendebka. Et avec le limogeage du coach Casoni, c’était le comble. Mieux encore, Casoni demande le règlement de ses 4 mois de salaire. La veille du départ vers Casablanca, les joueurs ont refusé de s’entraîner au stade du 5-Juillet de peur des représailles des supporters à cause des résultats négatifs enregistrés ces derniers temps. Pendant ce temps, et bien que le nouveau coach et ses assistants soient désignés, il manque la nomination du manager général. Le nouveau coach Nabil Neghiz a choisi la composante de son nouveau staff. Il s’agit de Faouzi Lafri et Réda Babouche comme adjoints, alors que Mourad Ikiouane sera le préparateur physique. L’entraîneur des gardiens de but, Foued Chriet, qui devait rester en poste, a été finalement remplacé par Lezzoum. Enfin à noter qu’avant le départ de l’équipe, jeudi dernier, en direction de Casablanca, le membre du conseil d’administration, porte-parole du club, Tahar Belkhiri, expert en communication, a annoncé que « la nomination d’un nouveau manager général de l’équipe se ferait la semaine prochaine ».