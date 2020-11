Les membres de l’assemblée générale ordinaire (AGO) du Comité olympique et sportif algérien (COA), ont adopté, samedi dernier à Alger, à l’unanimité les bilans moral et financier de l’exercice 2019, alors que deux nouveaux membres ont été élus au sein du bureau exécutif. Cette AGO, à laquelle ont pris part 54 membres sur les 89 que compte l’assemblée dont 19 fédérations olympiques, a approuvé également le plan d’action et les prévisions budgétaires de l’exercice 2020. Les nouveaux membres de l’exécutif élus sont Feriel Chouiter, docteur en médecine, qui a récolté 63 voix et Elhadi Mossab, président de la Fédération nationale du sport pour tous (68 voix).