Au moment où on annonce une éventuelle arrivée de l’ancien président de l’ES Sétif, Hacène Hammar, au poste de premier responsable du MC Alger, le conseil d’administration de celui-ci, a réagi, hier. Dans un communiqué laconique, il est indiqué que «contrairement à ce qui est rapporté sur les réseaux sociaux et certains organes de presse, le conseil d’administration bénéficie de la totale confiance de la Sonatrach». «La direction du Mouloudia appelle les organes de presse au respect de la déontologie de la profession et à ne balancer des informations qu’après leur vérification», lit-on dans ledit communiqué. Après le départ du coach Nabil Neghiz, des informations ont circulé, indiquant que la direction de la Sonatrach, actionnaire majoritaire de la SSPA/MCA, serait en négociations avec Hammar et que le concerné signera même son nouveau contrat aujourd’hui. Affaire à suivre…