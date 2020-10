L'assemblée générale ordinaire de la Ligue de football professionnelle (LFP) est prévue, aujourd'hui, au Centre technique national de Sidi Moussa où plusieurs points sont à l'ordre du jour, dont la programmation du championnat de la Ligue 1 professionnel. En attendant le renouvellement des Ligues, prévu entre le 15 janvier et le 15 avril 2021 au même titre que la FAF, le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, doit, aujourd'hui, présenter les bilans moral et financier, tout en évoquant la fin de sa mission avec son bureau, sauf dérogation spéciale pour expédier les affaires courantes jusqu'à l'AG élective, et le bureau ainsi que le président qui la dirigera pour le nouveau mandat. Ainsi, dans le milieu du football professionnel, on évoque surtout la charge des compétitions: championnats, coupe d'Algérie et participation des clubs algériens en compétitions continentales et régionales. Avec un championnat à 20 clubs et deux phases aller et retour, nul doute que le championnat de la Ligue 1 irait au-delà du mois d'août prochain. Et c'est la raison pour laquelle on évoque d'ores et déjà plusieurs options pour alléger le calendrier de la Ligue 1 avec, au moins, deux groupes de 10. Il reste donc aux débats d'aujourd'hui et les décisions que prendront les membres de l'AG pour être fixés sur la manière dont on envisage de faire disputer la nouvelle saison 2020-2021. Bien évidemment, on prendra en compte la participation des clubs algériens aux coupes africaines et à la Coupe arabe pour finaliser un calendrier qui pourrait satisfaire tout le monde. Encore faut-il ne pas oublier ce fait d'importance capitale qui n'est autre que la propagation de la pandémie de coronavirus qui a bouleversé le monde entier et qui le bouleverse toujours. Toutes les précautions et les protocoles sanitaires doivent être assurés par qui de droit pour permettre aux compétitions nationales de se dérouler sans risque de propagation de ce virus mortel. Il y aurait certainement la problématique des dettes des clubs qui revient toujours au-devant de la scène. Et de là, à évoquer la dernière convention signée entre la LFP et l'Entreprise publique de télévision (EPTV), portant sur les droits TV du championnat de Ligue 1 pour les trois prochaines saisons, est un thème qui sera aussi sur le bureau des membres de l'AG. Le point relatif à l'audit des stades sera également abordé, d'autant que la majorité des stades algériens ne pourra pas assurer le vrai protocole sanitaire pour le bon déroulement des matchs. Et on serait donc bien curieux de connaître la position des membres de cette auguste assemblée générale sur le sujet. Là, le rôle de la commission médicale de la FAF ainsi que les remarques et surtout ses recommandations seront d'une importance capitale pour l'application des mesures sanitaires durant les matchs de cette saison 2020-2021.

D'ailleurs, le président de la LFP a bien indiqué récemment qu'après avoir discuté sur 4 variantes pour le calendrier des compétitions, deux seules variantes ont été retenues pour être débattues lors de cette assemblée générale ordinaire. Et apparemment, Medouar préconise déjà «un tirage au sort en présence des présidents de clubs pour choisir une seule variante». De plus, le président de la LFP a tenu à préciser:

«Tout sera fait pour que le calendrier qui sera retenu réponde aux critères organisationnels et sécuritaires.» Et à Medouar de citer un exemple: «Dans la capitale, il n'y aura pas plus de deux derbys programmés et pas plus de trois rencontres, afin que l'organisation des matchs se déroule dans de bonnes conditions.».