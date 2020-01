C’est aujourd’hui que le calendrier de la prochaine coupe d’Afrique des nations (CXAN-2021) sera définitivement fixé à Yaoundé, au Cameroun où le président de la CAF, Ahmad Ahmad, effectue depuis lundi dernier une visite de travail, qui prendra fin aujourd’hui justement. Cette visite entre dans le cadre de la préparation du CHAN-2020 et de la CAN-2021, deux compétitions que le Cameroun va abriter.

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, fait partie de cette délégation officielle de la CAF à Yaoundé. Inscrite dans le cadre d’une mission d’inspection des infrastructures dans le pays, la délégation africaine est aussi composée de grandes personnalités du football africain et d’anciennes gloires dont le Nigérian Owofen Daniel Amokachi et le président du TP Mazembe, Moïse Katumbi. Belmadi, vainqueur de la CAN-2019 en Egypte, avait été sacré meilleur entraîneur africain de l’année 2019 aux récents CAF Awards mardi dernier en Egypte. « Durant son séjour, la délégation aura d’importantes concertations et réunions avec les autorités du COCAN 20-21 à l’issue desquelles d’importantes décisions relatives à l’organisation du CHAN Cameroun-2020 et de la CAN-2021 au Cameroun seront prises », a indiqué un communiqué du Comité d’organisation des deux compétitions (COCAN). Il est important de signaler, au passage, que c’est à l’issue d’une concertation tripartie entre l’Etat du Cameroun, la CAF et le COCAN que l’annonce du calendrier officiel sera faite comme l’avait précisé Ahmad Ahmad dans sa dernière interview à RFI. Il est important de rappeler qu’une seule édition a été jouée en été (juin-juillet) au lieu de l’hiver (janvier) en Egypte en 2019. Et cette édition risque d’être la seule qui aura été jouée en été puisque le président de la CAF a fait ouvertement savoir qu’il fallait changer la date.

« A mon avis, il n’est pas possible, en raison des conditions climatiques au Cameroun, d’organiser la coupe d’Afrique des Nations en juin-juillet 2021. C’est clair, nous devons donc prendre une décision sur la date », a affirmé le patron de l’instance dirigeante du football africain.

« Lorsque nous avons pris la décision de changer la période de la CAN 2019 en Egypte, nous avons toujours dit que nous devons avoir une certaine flexibilité sur les dates.

Le changement est dicté par les différentes conditions climatiques du continent. Je ne sais pas pourquoi les médias ont oublié que cela a été discuté en détail, lors du symposium de la CAF en 2017 au Maroc », a-t-il ajouté. En plus des conditions météorologiques qu’il évoque, la décision d’Ahmad Ahmad serait également dictée par la FIFA, qui a décidé d’organiser la Coupe du monde des clubs au même moment que les phases finales de la CAN. Ce qui, de l’avis de plusieurs techniciens et analystes du football africain, pourrait faire ombrage à la visibilité de la CAN, non sans empêcher certains joueurs africains d’y prendre part. Car, faut-il bien le préciser, certains clubs refusent de libérer leurs joueurs durant cette période prévue par la CAF. C’est en 2017, soit dès l’élection d’Ahmad Ahmad à la tête de la CAF, que la compétition a été réformée en faisant passer le nombre des sélections en phase finale à 24 en choisissant de l’organiser en juin-juillet.

La CAF pourrait profiter aujourd’hui pour dévoiler les dates de la phase finale de la CAN-2021 ainsi que le calendrier du CHAN-2020. Quant à la cérémonie du tirage au sort de la CAN-2021, elle aura lieu à l’hôtel Nile Ritz Carlton au Caire (Egypte), le 21 janvier 2020 à 17h.

Enfin, à noter que le communiqué du COCAN précise que la révélation des visuels (logo, mascotte, hymne) du CHAN-2020 sera faite au cours d’une soirée de gala également aujourd’hui en présence des officiels de la CAF.