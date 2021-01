Le Cameroun et le Mali ont validé leur ticket dimanche à Yaoundé pour les quarts de finale du CHAN-2021, grâce à respectivement un match nul et une victoire qui leur permettent de finir aux deux premières places du groupe A. Le pays hôte a partagé les points (0-0) avec le Burkina Faso, tandis que le Mali a battu le Zimbabwe 1-0 grâce à un but de Demba Diallo dès la 11'. Les Aigles terminent en tête du groupe A avec sept points, deux de plus que les Camerounais. En quarts de finale de cette compétition panafricaine pour les joueurs qui évoluent dans des clubs de leur pays, les Maliens affronteront le 2e du groupe B, et les Lions indomptables défieront le premier de la même poule. Les quarts de finale, qui réuniront les deux premiers des quatre poules, commenceront le 30 janvier.