Le Club Amel Mohammadia (CASAM) de la wilaya d’Alger s’est adjugé le titre de champion d’Algérie par équipes de la 4e édition du championnat de badminton après avoir dominé le classement des finales juniors et seniors (messieurs et dames) disputées samedi à la salle omnisports des frères chahids Zouat de la commune de Ferdjioua (Mila). Lors de cette compétition, qui s’est déroulée sur deux jours, le CASAM s’est imposé face à 11 clubs participants, ce qui lui avait permis de décrocher le championnat de badminton par équipes de la saison 2018-2019. Au total, 62 sportifs (messieurs et dames), représentant sept wilayas et répartis sur sept équipes messieurs et cinq équipes dames ont pris part à ce championnat. La deuxième place du classement est revenue aux clubs «Afak Oulad Mousa» (Boumerdès) chez les dames et «Madala» de Béjaia chez les messieurs, tandis que la troisième place a été décrochée par les clubs «Madala» de Béjaia chez les dames et «Afak Oulad Mousa» (Boumerdès) chez les messieurs. La troisième place de l’épreuve «double» a été obtenue par les équipes «Amel Souk El Ténine» de Béjaia chez les dames et «le club sportif de badminton de Ferdjioua de Mila» chez les messieurs. «La 4e édition de ce championnat d’Algérie de badminton, qui s’est invitée pour la première fois dans la commune de Ferdjioua de la wilaya de Mila, s’est déroulée dans de bonnes conditions et constitue une réussite», a déclaré le président de la FABA, Zbiri Amine Messaoud.

L’objectif de l’organisation de ce championnat dans les wilayas de l’intérieur du pays est de faire connaitre cette discipline sportive et d’élargir davantage sa diffusion, a assuré le même responsable, soulignant que cette compétition entre dans le cadre de la préparation des athlètes de l’Equipe nationale en prévision des Jeux africains qui auront lieu du 22 au 31 août prochain au Maroc.