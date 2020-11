Des hôpitaux pleins et une guerre sans...soldats! C'est le scénario du pire qui donne, depuis plusieurs mois, des sueurs froides aux spécialistes de la santé. À l'heure de cette seconde vague du coronavirus, le cauchemar risque de devenir une réalité! Le professeur Ryad Mehyaoui a tiré, hier, la sonnette d'alarme. Invité de la Rédaction de la Chaîne 3, il a averti sur la saturation des hôpitaux. «Les établissements hospitaliers sont au niveau de saturation des lits occupés par les malades frappés par le coronavirus», a alerté ce membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie. Il dresse même un tableau noir, avec une moyenne de 500 cas journaliers. « La situation est à la fois inquiétante et préoccupante. Il faut trouver une solution le plus rapidement possible», a-t-il soutenu, surtout que l'on risque de manquer de personnel hospitalier, déjà bien épuisé par plus de 9 mois de combats.

«Depuis l'apparition de la pandémie, 7 881 membres des personnels soignants ont été frappés par la maladie, dont 113 ont, à ce jour, perdu la vie», a-t-il déploré, avant de sortir de ses gonds pour réclamer des mesures plus «efficaces». «Les mesures de prévention adoptées à ce jour n'ont, pour une série de raisons, pas donné lieu aux résultats escomptés», a-t-il, amèrement constaté. «Il faut adopter des mesures plus draconiennes, en organisant une mobilisation quasi générale contre cette menace», a-t-il soutenu, non sans plaider pour un confinement plus strict. «Nous devons adopter des règles de confinement plus élargies», a-t-il insisté, mettant en avant un relâchement quasi total de la population. «Beaucoup de nos concitoyens ne se rendent pas compte du danger. Il font fi des gestes barrières les plus élémentaires, tels que le port d'un masque de protection, l'observance de la distanciation physique ou bien le lavage des mains, seules manières de freiner cette situation de crise le plus rapidement possible», a-t-il souligné. Il dénonce, aussi, les nombreux rassemblements de citoyens, «à l'image de ceux observés lors de mariages ou par suite de décès, de même que l'organisation de rassemblements à caractère politique, propice à une propagation de la pandémie», ajoute, avec beaucoup de colère, ce spécialiste. Il insiste, dans ce sens, sur le fait que les pouvoirs publics doivent jouer leur rôle en faisant preuve de plus de sévérité. «J'appelle à une implication plus soutenue des pouvoirs publics, particulièrement celle des ser-vices de sécurité, pour contraindre les citoyens à se protéger contre le virus et à protéger leurs vis-à-vis», dit-il, en insistant sur des sanctions plus sèvres afin d'empêcher la circulation du virus. Un cri de détresse de la part d'un membre du Comité scientifique qui montre que la situation est des plus délicates. On risque une véritable catastrophe, avec la saturation des hôpitaux. On est au bord de la rupture. On doit tous s'impliquer si l'on ne veut pas que les prochaines semaines soient apocalyptiques...