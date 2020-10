Les autorités de Tokyo ont inauguré hier un centre aquatique où se tiendront plusieurs épreuves des jeux Olympiques, initialement prévus à l’été 2020 mais reportés d’un an en raison de la pandémie de Covid-19. «J’espère que les meilleurs athlètes du monde s’affronteront ici», a déclaré la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike, présente à la cérémonie. «Je suis déjà impatiente», a-t-elle confié à des journalistes. Le site dispose d’un bassin principal de 50 mètres, dont la longueur et la profondeur sont adaptables. Doté d’une capacité d’accueil de 15 000 spectateurs, le Centre aquatique de Tokyo accueillera des épreuves de natation, de plongeon et de natation artistique, et a été terminé dès le mois de février. Une fastueuse cérémonie d’inauguration de l’ouvrage était prévue en mars, mais elle a dû être ajournée à cause de la pandémie.