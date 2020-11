Une semaine après son sacre en super-coupe d'Algérie, face à l'USM Alger (2-1), le Chabab de Belouizdad plongera, dès aujourd'hui, dans le bain de la compétition continentale. Au match-aller du tour préliminaire de la Champions League, le champion d'Algérie en titre recevra les Libyens d'Al Nasr, dans une empoignade dont le coup d'envoi sera donné à 17h, au stade du 5-Juillet d'Alger. En raison des restrictions imposées par la crise sanitaire, ce match se jouera, hélas, devant des gradins vides. Certes, cette situation fera perdre au match de sa saveur, mais ne diminuera en rien de la détermination qui animent les joueurs belouizdadis. Ceux-ci, et avec un moral gonflé à bloc, ne lésineront pas sur les efforts pour réaliser un résultat probant leur permettant de faire le déplacement vers le Caire (les matchs internationaux sont interdits en Libye, Ndlr), à l'occasion du match retour, avec moins de pression. Et même si, sur le papier, le Chabab part avec la faveur des pronostics, ce facteur est loin d‘être déterminant. Les coéquipiers du «prince» Sayoud doivent rester vigilants face à une équipe qui ne se déplacera pas pour une partie de tourisme. Le coach Franck Dumas sait pertinemment que ses joueurs sont limités physiquement, chose somme toute logique en ce début de saison qui intervient après une longue trêve. Face à l'USMA, sur cette même pelouse, le technicien français l'avait déjà vérifié. Raison pour laquelle il adoptera un dispositif tactique devant permettre aux siens d'être performants en dépensant le moins d'énergie. L'objectif est clair et précis: marquer le maximum de buts. Pour cela, Dumas va compter sur le retour de Hamza Belahouel, buteur de cette équipe lors de la défunte saison avec une éventuelle première apparition du Belge Maecky Fred Ngombo. Deux éléments qui viendront renforcer un compartiment composé déjà, entre autres, de Bechou, Bousseliou et Koukpo. Souibaâ, quant à lui, a été mis hors de la liste des 18, au même titre que Haïs, alors que Tariket est déclaré forfait en raison de sa blessure. L'absence du très athlétique Tariket risque de peser lourd sur l'échiquier de Dumas, mais fort heureusement pour celui-ci qu'il pourra compter sur le retour, qui tombe à pic, de Hocine Selmi. Pour leur part, les Libyens, qui ont atterri hier à 2h du matin à Alger, ont effectué, le jour-même, une séance d'entraînement sur la pelouse principale du stade olympique, à l'heure du match (17h), comme le stipulent les règlements de l'instance continentale. Cela leur permet de s'acclimater avec ladite pelouse, qui se trouve en parfait état, de par les avis unanimes, ce qui laisse tout le monde espérer une partie pleine sur tous les plans avec... une victoire algérienne.

Mohamed Nassou vous salue bien

«Le Chat tigre noir». Les nostalgiques du football algérien vous parleront, de suite, de l'ancien gardien de but algérien du CR Belouizdad, Mohamed Nassou. L'enfant de l'ancienne Guyotville (Aïn Benian) a marqué de son emprunte la balle ronde nationale lors des années 1960 avec la grande équipe du CRB, aux côtés, entre autres, du défunt Ahcène Lalmas. Malgré le poids de l'âge (83 ans) et la maladie, «Ammi Mohamed», véritable boute-en-train ne perd pas son sens de l'humour. Chose vérifiée, une fois de plus, hier, lorsque d'anciens joueurs, dirigeants et supporters du Chabab lui ont rendu une visite de courtoisie, initiée par Belaïd Hachaichi. Qu'Allah lui prête longue vie et bonne santé!