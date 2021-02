Le Chabab de Belouizdad entamera, aujourd'hui, son parcours pour le compte du groupe «B» de la phase des poules de la Champions League, en défiant l'équipe congolaise du TP Mazembe à Lubumbashi à partir de 14h. Les Rouge et Blanc d'Alger sont décidés à réussir un bon résultat en terre congolaise pour bien envisager la suite de la compétition dans ce groupe «B» qui est constitué également des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et des Soudanais d'Al-Hilal Omdurman. La Confédération africaine de football (CAF) a confié cette rencontre à l'arbitre international gabonais Eric Arnaud Otogo-Castane, assisté de ses compatriotes Boris Marlaise Ditsoga et Urbain Ondo Ndong. La mission de l'excellent gardien Gaya Merbah et ses compatriotes ne sera vraiment pas facile devant cette équipe du TP Mazembe au passé historique impressionnant dans cette compétition. En effet, il s'agit du deuxième club le plus titré dans cette compétition, avec cinq couronnes, en compagnie du Zamalek qui recevait, hier, le MC Alger, pour le compte du groupe «D». Le CRB, qui signe son retour dans cette épreuve après deux décennies d'absence, se présente aujourd'hui, avec un effectif réduit dans la mesure où on enregistre l'absence de plusieurs joueurs cadres blessés tels que les milieux de terrain Housseyn Selmi, Zakaria Draoui, Larbi Tabti et l'attaquant Hamza Belahouel. Mais le coach Franck Dumas possède, toutefois, un effectif qui lui permet de parer à ces absences pour tenter d'arracher, ne serait-ce que le point du nul pour entrevoir la suite de la compétition dans de meilleures conditions psychologiques et mentales. Le Chabab se trouve à pied d'oeuvre à Lubumbashi depuis mercredi dernier. Une première séance d'entraînement a eu lieu, jeudi après-midi, avant la dernière, hier, sur le stade principal Lubumbashi où se déroulera le match d'aujourd'hui. Dumas a eu bien du temps pour préparer son équipe dans la mesure où la Ligue de football professionnel a accédé à la demande du club pour reporter le dernier match du championnat face à l'ASO Chlef. L'attaquant congo-belge du CRB, Maecky Ngombo qui retrouve son pays d'origine a déclaré à l'arrivée à Lubumbashi que «c'est un plaisir de remettre les pieds ici». «Ce sera un match spécial et je ferai tout pour marquer et aider mon équipe à revenir avec un bon résultat.» Mais, toujours est-il que le Chabab, invaincu jusque-là, toutes compétitions confondues, sera certainement mis à rude épreuve face à une équipe intraitable dans son antre de Lubumbashi. Et il se trouve qu'à l'instar du CRB, le club congolais est également invaincu depuis le début de l'exercice. En championnat, les Corbeaux pointent à la deuxième place au classement avec 32 points, en compagnie de l'AS Vita Club, à une longueur du leader Sanga Balende. Exempté du 1er tour préliminaire, le TPM s'est qualifié à la phase de poules aux dépens des Gabonais de Bouenguidi Sports, en remportant les deux matchs sur le même score (2-1). Enfin à noter que l'autre match du groupe B opposera également ce samedi (17h algériennes), les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns aux Soudanais d'Al-Hilal Omdurman, au stade Loftus Versfeld à Pretoria. En tout cas, chez les joueurs du CRB, la détermination à réussir un bon résultat à Lubumbashi est bien traduite par Bouchar qui n'a pas hésité à déclarer qu'il est «hors de question de nous sous-estimer», avant d'ajouter que «le groupe est en confiance et tout le monde souhaite réaliser une bonne entrée dans ce groupe B. La concentration est là et on fera tout pour être à la hauteur», a-t-il conclu.