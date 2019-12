La sélection tunisienne juniors de football a remporté son premier succès au tournoi de l’UNAF des U20, en battant son homologue du Burkina Faso (1-0), en match comptant pour la quatrième journée, disputé vendredi au stade du Kram (Tunis), alors que le champion sera connu aujourd’hui. L’unique but tunisien a été l’oeuvre de Akram Habbassi (5). Plus tôt dans la journée, le onze égyptien s’est imposé devant son homologue algérien (2-1). Les buts ont été inscrits par Ibrahim Adel (7 sp) et Oussama Faycal Ahmed (68) pour l’Egypte, et par Mohamed Islem Belkhir (-17) pour l’Algérie. à l’issue de cette quatrième et avant-dernière journée, l’Egypte occupe la tête du classement avec 7 points, devant l’Algérie (6 points). La Tunisie remonte quant à elle à la 3e place avec 4 points, devant le Maroc (2 pts) et le Burkina Faso (dernier 2 pts). Lors de la cinquième journée prévue dimanche, et décisive pour l’attribution du titre, l’Algérie affrontera le Maroc et l’Egypte croisera le fer avec la Tunisie.