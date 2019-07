23 clubs ont pris part à cette réunion tenue à Dély Brahim avec l’ordre du jour : la préparation de la nouvelle saison 2019-2020. La rencontre a été ponctuée par le tirage au sort des calendriers du championnat des deux Ligues, dont le démarrage pour le premier niveau est fixé pour les 15/16/17 août prochain alors que celui du second niveau aura lieu à une date à déterminer ultérieurement. Dans son discours d’ouverture, Medouar a tout d’abord, félicité au nom des présents, la très belle performance de l’Equipe nationale, réalisée en coupe d’Afrique des nations.

« Nos félicitations s’adressent à toute la composante technique, administrative, joueurs et au président de la FAF pour ce sensationnel exploit. Il s’agit pour nous d’exploiter ce résultat pour faire avancer notre football national », la-t-il affirmé. Il a ensuite brossé un tableau sur la situation du football national professionnel et a, de nouveau, signalé que les problèmes de créances avec l’ENTV et l’opérateur téléphonique Mobilis n’ont pas été résolus. « La Ligue a fait de gros efforts en direction des clubs en leur octroyant des avances ces dernières années, mais malheureusement, on ne peut pas aller au-delà de nos limites. La LFP va de nouveau solliciter ces partenaires pour qu’ils honorent leurs engagements pour le bien de nos clubs, qui vivent actuellement des moments tragiques. Il y a des clubs qui ne sont même pas en mesure de payer les frais d’engagements pour la nouvelle saison. Nous allons vivre une saison difficile », explique-t-il. Medouar a confié qu’à l’heure actuelle, « seuls cinq clubs se sont acquittés de ce droit ». Le président de la LFP a préconisé la constitution d’une cellule de réflexion sur les problèmes que vivent les clubs et élaborer un mémorandum dans lequel seront consignées les grandes revendications des clubs. Ce qui a été fait en fin de réunion. Nadir Bouzenad, DG du CABBA, membre de la commission, a lu la plate-forme élaborée par quatre représentants des clubs. Elle sera soumise prochainement au Bureau fédéral. Dans ce texte, il a été proposé, notamment le gel de l’activité de la Commission nationale de résolution des litiges, la révision de ses prérogatives. Il y a lieu de signaler que le point le plus important qui a dominé les interventions des clubs est celui des décisions de cette commission, fortement décriées par les dirigeants considérant qu’elle privilégie l’intérêt des joueurs avant celui des clubs. Un intervenant s’est interrogé sur l’utilité du règlement intérieur, pourtant imposé par les instances du football. Un autre relève que certains joueurs sont devenus des abonnés au niveau de cette CNRL. Ils sont en litige avec trois et quatre clubs. Un autre représentant d’un club a prôné l’institution d’un fond de sponsoring solidaire. Il s’agit d’un fond qui doit être alimenté par des dons des sociétés nationales et internationales publiques ou privées pour venir en aide aux clubs qui ne disposent de parrainage par des entreprises. Ce point est contenu dans le mémorandum. D’autres dirigeants ont proposé le report du championnat. Le président de la LFP a accepté ce report de la compétition de la Ligue 2, mais il a refusé pour celui de la Ligue 1, en raison des engagements internationaux pour la nouvelle saison de plusieurs clubs engagés en coupes d’Afrique et coupe arabe, et dont les équipes ont besoin de compétitions au début de cette saison.