La Tunisie est devenue le nouvel eldorado des joueurs algériens. Selon toute vraisemblance, c’est dû en grande partie à la dernière décision-proposition de l’Union nord-africaine de football (UNAF) relative à l’ouverture des frontières entre les pays de cette entité non reconnue par la FIFA. En effet, l’UNAF avait proposé en octobre 2018 aux cinq fédérations membres, l’Algérie, l’Egypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie, la libre circulation des joueurs nord-africains, qui ne seront plus considérés étrangers dans ces pays. Et il se trouve qu’au moment où la majorité des fédérations concernées hésitait et tergiversait, la Tunisie a vite saisi l’occasion en l’adoptant rapidement. Ainsi, l’UNAF avait adopté le principe de la libre circulation des joueurs nord-africains en octobre 2018 et la Fédération tunisienne l’a entériné juste après son entrée en vigueur le 22 décembre de la même année. Côté algérien, la décision est prise par le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, le 16 décembre 2018, soit 6 jours avant son entrée en vigueur. Zetchi avait alors affirmé lors de son passage à la radio Jil FM, que «la libre circulation des joueurs nord-africains n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant». Pour lui, «cette question mérite un débat» et dans le cas où cela est adopté, «sa mise en application ne pourrait intervenir avant la saison prochaine». Et jusque-là, il n’y a pas eu de débat à ce sujet. Ainsi, l’UNAF a permis aux joueurs évoluant au sein des championnats d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Libye et d’Egypte de se déplacer sans tenir compte des éventuels quotas imposés par les fédérations concernant les joueurs étrangers. Et comme seule la Tunisie avait adopté de suite cette décision de l’UNAF, de nombreux joueurs Algériens ont rejoint plusieurs clubs tunisiens lors des mercatos. On citera, entre autres, Abdelkader Bedrane, Raouf Benguit, Ilyes Chetti, Billel Bensaha à l’Espérance de Tunis ou encore Nadir Korichi, Islam Bakir, Malik Ousfane, Abdelkrim Khechmar au CS Sfaxien. Pour être plus direct, le championnat de la Ligue 1 tunisienne de cette saison 2019-2020 a débuté avec la prise d’assaut de la 65e édition de la première division tunisienne où on constate que le nombre des joueurs algériens est de l’ordre de 22 éléments dans les clubs de Ligue 1, répartis dans 8 clubs. Et deux équipes enregistrent le nombre le plus élevé de ces joueurs. Il s’agit du champion en titre, l’ES Tunis et l’US Tataouine, 8e de l’édition dernière. Les deux équipes à forte connotation algérienne comptent 12 joueurs. Et ce n’est pas fini puisqu’au début du mercato d’hiver actuel, les clubs tunisiens, et principalement l’ES Tunis et l’ES Sahel, ont également recruté en Algérie. Le défenseur du NA Hussein-Dey, Mohamed Amine Tougai, vient de parapher un contrat de 4 ans et demi avec le champion d’Afrique tunisien. Et les derniers en date, la semaine qui vient de s’écouler, son coéquipier, le jeune joueur du Nasria, Redouane Zerdoume (21 ans), quitte à son tour son club formateur et rejoint l’ES Sahel. Il a paraphé un contrat de trois ans et demi avec la formation de Sousse. Le club de l’Etoile n’a pas dévoilé le montant de la transaction, estimée par la presse locale à 200 000 euros. Âgé de 21ans, Zerdoum, international olympique, est le meilleur buteur des Sang et Or cette saison avec 5 buts. L’ESS compte déjà dans ses rangs deux joueurs algériens, l’attaquant Karim Aribi qui avait rejoint le club en janvier 2018 pour un contrat de quatre ans en provenance de DRB Tadjenanet et le milieu de terrain Salim Boukhenchouche, qui s’était engagé l’été dernier pour trois ans en provenance de la JS Kabylie. D’autre part, le club émirati d’Al Aïn a annoncé que son attaquant, l’Algérien Abderrahmane Meziane (25 ans), a signé à l’EST. Il devrait donc remplacer Anis Badri, parti à Al Ittihad la semaine passée justement. Là, il faut faire remarquer que les raisons de ces départs en grand nombre des Algériens vers la Tunisie sont dus, en grande partie, aux problèmes financiers que connaissent les clubs algériens et qui poussent les concernés à choisir les clubs tunisiens qui sont en position de force. Leurs clubs sont, en effet, mieux nantis que les nôtres. Désormais, ils viendront puiser dans notre championnat comme bon leur semble et débaucher les rares bons joueurs évoluant dans notre championnat. Même nos grosses cylindrées auront du mal à conserver leurs meilleurs éléments. Outre le volet financier, l’aspect sportif est aussi pour quelque chose dans cet exode.

Les deux champions d’Afrique algériens, Baghdad Bounedjah et Youcef Belaili, ont marqué considérablement les observateurs tunisiens lors de leurs passages au sein, respectivement, de l’EST et l’ESS, ce qui a donné un autre élan à leur carrière. Les clubs algériens ne pouvant rivaliser avec les clubs tunisiens, nul doute qu’il faudrait s’attendre à d’autres départs de nos joueurs vers notre voisin de l’Est.